ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は３５３ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式11日（NY時間14:26）（日本時間03:26）
ダウ平均 47352.80（-353.71 -0.74%）
ナスダック 22646.88（-50.22 -0.22%）
CME日経平均先物 54440（大証終比：-760 -1.40%）
欧州株式11日終値
英FT100 10353.77（-58.47 -0.56%）
独DAX 23640.03（-328.60 -1.37%）
仏CAC40 8041.81（-15.55 -0.19%）
米国債利回り
2年債 3.632（+0.042）
10年債 4.202（+0.047）
30年債 4.854（+0.064）
期待インフレ率 2.379（+0.028）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.932（+0.096）
英 国 4.686（+0.132）
カナダ 3.462（+0.062）
豪 州 4.850（+0.003）
日 本 2.163（-0.007）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝88.31（+4.86 +5.82%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5179.80（-62.30 -1.19%）
ビットコイン（ドル）
70854.13（+604.61 +0.86%）
（円建・参考値）
1125万9430円（+96079 +0.86%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
