NY株式11日（NY時間14:26）（日本時間03:26）
ダウ平均　　　47352.80（-353.71　-0.74%）
ナスダック　　　22646.88（-50.22　-0.22%）
CME日経平均先物　54440（大証終比：-760　-1.40%）

欧州株式11日終値
英FT100　 10353.77（-58.47　-0.56%）
独DAX　 23640.03（-328.60　-1.37%）
仏CAC40　 8041.81（-15.55　-0.19%）

米国債利回り
2年債　 　3.632（+0.042）
10年債　 　4.202（+0.047）
30年債　 　4.854（+0.064）
期待インフレ率　 　2.379（+0.028）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.932（+0.096）
英　国　　4.686（+0.132）
カナダ　　3.462（+0.062）
豪　州　　4.850（+0.003）
日　本　　2.163（-0.007）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝88.31（+4.86　+5.82%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5179.80（-62.30　-1.19%）

ビットコイン（ドル）
70854.13（+604.61　+0.86%）
（円建・参考値）
1125万9430円（+96079　+0.86%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ