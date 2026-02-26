カジュアルすぎない“この色”が使える！【ZARA】40・50代に似合う「ネイビーアイテム」

着こなしに落ち着いた印象を添えてくれる「ネイビー」は、きちんと見えを大事にしたい大人世代の強い味方になりそう。そんな頼れるネイビーのアイテムを、今回は【ZARA（ザラ）】からピックアップしました。ZARAらしいエッジのきいたデザインをネイビーで品良く仕上げたアイテムは、さっと着るだけでワンランク上の大人コーデへと導いてくれそうです。

こなれシルエットを叶えるドロスト付きパーカ

【ZARA】「タブディテールパーカ ZW COLLECTION」\13,590（税込）

アクティブに着られそうなパーカを、深みのあるダークネイビーで大人っぽく落ち着かせた1枚。体のラインを拾いにくいゆったりシルエットですが、ウエストのドロストをキュッと絞れば自然とくびれが生まれ、スタイルアップを期待できます。クリーンな表面感とスタンドカラーが洗練度を高めたデザインで、きれいめコーデの外し役としても活躍しそう。

光沢素材できれいめコーデをクラスアップ

【ZARA】「ZW COLLECTION ポケット リボンディテール シャツ」\6,590（税込）

ほんのりと光沢のある素材とシックなネイビーで、高見えを狙えるオーバーサイズシルエットのシャツ。落ち感のある素材がリラックス感を醸し出し、さらりと着るだけでニュアンスのあるおしゃれな雰囲気を演出してくれそうです。大きめのポケットとリボンディテールが視線を集め、上半身の体型カバーも叶いそう。きれいめなボトムスを合わせれば、ちょっとしたお呼ばれにも対応できそうです。

コーデに遊び心を加えるレイヤード風デザイン

【ZARA】「トリプルストライプエフェクトTシャツ」\3,990（税込）

1点投入で春のカジュアルコーデがスタイリッシュに決まりそうな、レイヤード風デザインのトップス。形の異なる3枚のトップスを重ねたような遊び心のあるデザインも、ネイビーと白の知的なムードが漂う配色で、大人っぽく落ち着いた印象に仕上がっています。いつものジーンズと合わせるだけで、まわりと差が付くワンランク上の大人カジュアルが叶いそう。

端正なシルエットにプリーツデザインで抜け感を

【ZARA】「プリーツ入りワイドパンツ ZW COLLECTION」\9,990（税込）

すらりと伸びる直線的なシルエットが、シンプルな中にハンサムな印象を演出してくれそうなワイドパンツ。フロントに大胆にあしらわれたプリーツデザインがこなれ見えを叶え、単調すぎずエッジのきいたパンツスタイルに導いてくれそうです。トップスはすっきりとタックインをして、きれいな腰まわりのシルエットを強調したスタイリングがおすすめです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Emi.S