NY株式11日（NY時間13:06）（日本時間02:06）
ダウ平均　　　47417.76（-288.75　-0.61%）
ナスダック　　　22727.66（+30.56　+0.13%）
CME日経平均先物　54575（大証終比：-625　-1.14%）

欧州株式11日GMT17:06
英FT100　 10353.77（-58.47　-0.56%）
独DAX　 23640.03（-328.60　-1.37%）
仏CAC40　 8041.81（-15.55　-0.19%）

米国債利回り
2年債　 　3.636（+0.046）
10年債　 　4.206（+0.051）
30年債　 　4.854（+0.064）
期待インフレ率　 　2.385（+0.034）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.932（+0.096）
英　国　　4.686（+0.132）
カナダ　　3.456（+0.056）
豪　州　　4.850（+0.003）
日　本　　2.163（-0.007）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝86.81（+3.36　+4.03%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5179.60（-62.50　-1.19%）

ビットコイン（ドル）
70902.94（+653.42　+0.93%）
（円建・参考値）
1126万2223円（+103789　+0.93%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ