ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は２８８ドル安 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式11日（NY時間13:06）（日本時間02:06）
ダウ平均 47417.76（-288.75 -0.61%）
ナスダック 22727.66（+30.56 +0.13%）
CME日経平均先物 54575（大証終比：-625 -1.14%）
欧州株式11日GMT17:06
英FT100 10353.77（-58.47 -0.56%）
独DAX 23640.03（-328.60 -1.37%）
仏CAC40 8041.81（-15.55 -0.19%）
米国債利回り
2年債 3.636（+0.046）
10年債 4.206（+0.051）
30年債 4.854（+0.064）
期待インフレ率 2.385（+0.034）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.932（+0.096）
英 国 4.686（+0.132）
カナダ 3.456（+0.056）
豪 州 4.850（+0.003）
日 本 2.163（-0.007）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝86.81（+3.36 +4.03%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5179.60（-62.50 -1.19%）
ビットコイン（ドル）
70902.94（+653.42 +0.93%）
（円建・参考値）
1126万2223円（+103789 +0.93%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 47417.76（-288.75 -0.61%）
ナスダック 22727.66（+30.56 +0.13%）
CME日経平均先物 54575（大証終比：-625 -1.14%）
欧州株式11日GMT17:06
英FT100 10353.77（-58.47 -0.56%）
独DAX 23640.03（-328.60 -1.37%）
仏CAC40 8041.81（-15.55 -0.19%）
米国債利回り
2年債 3.636（+0.046）
10年債 4.206（+0.051）
30年債 4.854（+0.064）
期待インフレ率 2.385（+0.034）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.932（+0.096）
英 国 4.686（+0.132）
カナダ 3.456（+0.056）
豪 州 4.850（+0.003）
日 本 2.163（-0.007）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝86.81（+3.36 +4.03%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5179.60（-62.50 -1.19%）
ビットコイン（ドル）
70902.94（+653.42 +0.93%）
（円建・参考値）
1126万2223円（+103789 +0.93%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ