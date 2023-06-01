Travis Japan、渾身の“酔いどれつまみ”を調理！お酒が進み「もし娘が結婚するとしたら…」

Travis Japanが日本各地を飛び回り、知られざる日本の魅力＝“シン日本遺産”を全世界に発信していくロケバラエティ『Travis JapanノJUST!シン日本遺産』。

このたび、『Travis JapanノJUST!シン日本遺産Premium』の第2弾「酔いどれ遺産」が配信スタート。前・後編の2回にわたりTELASA（テラサ）で独占配信される。

Travis Japanの冠番組『Travis JapanノJUST!シン日本遺産』。

メンバーを待ち受けるのは、真（シン）の日本遺産だけではなく、ツライ・カライの辛（シン）日本遺産も？ 昨年9月の再始動後もSNSを中心に人気沸騰中だ。

TELASAでは放送未公開のスタジオ企画を含めた「スタジオ企画つき特別版」として配信されているほか、ライブ配信『Travis JapanノJUST！生配シン』やTELASAオリジナルコンテンツ『Travis JapanノJUST！シン日本遺産Premium』が独占配信され話題となった。

今回の「シン遺産Premium」では、昨年10月の再始動の初回に放送された宮近＆川島コンビの「沖縄編」で一部から好評だった「酔いどれ遺産」をメンバー7人全員で楽しむ。

酔いどれ遺産のコンセプトは、飲んで食べての“なんでもあり”。これまでTravis Japanが番組の中で発掘した食材をつまみに、とにかく自由に楽しんでいる。

◆渾身の“酔いどれつまみ”を調理！

まずはこれまで7人が訪れた先の食材で、それぞれ渾身の「酔いどれつまみ」を調理。お酒を飲みながら楽しみ、これまでの番組ロケの思い出話に花を咲かせる。

さらに会が進むと、「もし娘が結婚するとしたらどのメンバーが良いか？」という話で盛り上がり、ますますお酒も進む。

そして後編では、「静岡塩漬け」ゲームをアレンジした「静岡塩漬け“閑也”ゲーム」で大盛り上がり。意外にも難易度の高いこのゲーム、ミスってしまうメンバーが続出。

さらに、“トラジャ担”からのお便りにも答え、最後はシメのしじみスープでまったりと。この様子もTELASAで配信される。