Travis Japan7人で飲んで食べての「酔いどれ遺産」を楽しむ！最後はシメのしじみスープでまったり

Travis Japanのロケバラエティ『Travis JapanノJUST！シン日本遺産Premium』の第2弾「酔いどれ遺産」が、TELASAにて配信スタート。前・後編の2回にわたって配信される。

■「酔いどれ遺産」再び！自由を許されたトラジャが大騒ぎ!?

Travis Japanが日本各地を飛び回り、知られざる日本の魅力＝“シン日本遺産”を全世界に発信していくロケバラエティ『Travis JapanノJUST！シン日本遺産』（トラジャス）。TELASAでは放送未公開のスタジオ企画を含めた「スタジオ企画つき特別版」として配信している他、ライブ配信『Travis JapanノJUST！生配シン』やTELASAオリジナルコンテンツ『Travis JapanノJUST！シン日本遺産Premium』を独占配信し大きな話題となっている。

今回の『シン遺産Premium』は、2025年10月の再始動の初回に放送した、宮近＆川島コンビの「沖縄編」で一部から大好評だった「酔いどれ遺産」をメンバー7人全員で楽しむ。酔いどれ遺産のコンセプトは、飲んで食べての“なんでもあり”。これまでTravis Japanが番組の中で発掘した食材をつまみに、とにかく自由に楽しんでいく。

■後編では高難度ゲームで大盛り上がり

まずはこれまで7人が訪れた先の食材で、それぞれ渾身の「酔いどれつまみ」を調理。お酒を飲みながら楽しむ7人は、これまでの番組ロケの思い出話に花を咲かせる。さらに会が進むと「もし娘が結婚するとしたらどのメンバーが良いか？」という話で盛り上がり、ますますお酒も進む。

そして後編では「静岡塩漬け」ゲームをアレンジした「静岡塩漬け“閑也”ゲーム」で大盛り上がり。意外にも（？）難易度の高いこのゲーム、ミスってしまうメンバーが続出。さらにトラジャ担からのお便りにも答え、最後はシメのしじみスープでまったりと。

ここでしか観られない『シン日本遺産』のTELASAオリジナルコンテンツ。食べて飲んで大騒ぎ、自然な7人の姿をほぼノーカットで届ける。テラサ見放題会員ならいつでも、何度でも楽しむことができる。

■番組情報

TELASA『Travis JapanノJUST！シン日本遺産 Premium』

第2弾『Travis JapanノJUST！酔いどれ遺産』

前編：03/11（水）26:25～独占配信中

後編：03/25（水）26:15～独占配信スタート

※第1弾「シン・スポーツ遺産」も独占配信中

