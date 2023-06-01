Travis Japan、“酔いどれ遺産”で食べて飲んで大騒ぎ 「静岡塩漬け“閑也”ゲーム」で盛り上がる
7人組グループ・Travis Japanが出演する『Travis JapanノJUST！シン日本遺産 Premium「酔いどれ遺産」』前編がきょう11日深夜2時25分、後編が25日深夜2時15分からTELASAで独占配信スタートする。
【写真】河合郁人＆佐々木大光が奮闘するBLUEチーム
『Travis JapanノJUST！シン日本遺産』はTravis Japanが日本各地を飛び回り、知られざる日本の魅力＝“シン日本遺産”を全世界に発信していくロケバラエティー。メンバーを待ち受けるのは、真（シン）の日本遺産だけではなくツライ・カライの辛（シン）日本遺産も。
TELASAでは放送未公開のスタジオ企画を含めた「スタジオ企画つき特別版」として配信しているほか、ライブ配信『Travis JapanノJUST！生配シン』やTELASAオリジナルコンテンツ『Travis JapanノJUST！シン日本遺産Premium』を独占配信している。
今回の『シン日本遺産Premium』の第2弾「酔いどれ遺産」では、昨年10月の再始動の初回に放送した、宮近海斗＆川島如恵留コンビの「沖縄編」で一部から大好評だった「酔いどれ遺産」をメンバー7人全員で楽しむ。酔いどれ遺産のコンセプトは飲んで食べての“なんでもあり”。これまでTravis Japanが番組の中で発掘した食材をつまみに、とにかく自由に楽しむ。
まずはこれまで7人が訪れた先の食材で、それぞれ渾身の「酔いどれつまみ」を調理し、お酒を飲みながら満喫。これまでの番組ロケの思い出話に花を咲かせる。さらに会が進むと「もし娘が結婚するとしたらどのメンバーが良いか？」という話で盛り上がり、ますますお酒も進む。
そして後編では「静岡塩漬け」ゲームをアレンジした「静岡塩漬け“閑也”ゲーム」で“カーニバル”のごとく大盛り上がり。意外にも（？）難易度の高いこのゲーム、ミスしてしまうメンバーが続出。さらに“トラジャ担”（ファンの愛称）からのお便りにも答え、最後はシメのしじみスープでまったりする。
【写真】河合郁人＆佐々木大光が奮闘するBLUEチーム
『Travis JapanノJUST！シン日本遺産』はTravis Japanが日本各地を飛び回り、知られざる日本の魅力＝“シン日本遺産”を全世界に発信していくロケバラエティー。メンバーを待ち受けるのは、真（シン）の日本遺産だけではなくツライ・カライの辛（シン）日本遺産も。
今回の『シン日本遺産Premium』の第2弾「酔いどれ遺産」では、昨年10月の再始動の初回に放送した、宮近海斗＆川島如恵留コンビの「沖縄編」で一部から大好評だった「酔いどれ遺産」をメンバー7人全員で楽しむ。酔いどれ遺産のコンセプトは飲んで食べての“なんでもあり”。これまでTravis Japanが番組の中で発掘した食材をつまみに、とにかく自由に楽しむ。
まずはこれまで7人が訪れた先の食材で、それぞれ渾身の「酔いどれつまみ」を調理し、お酒を飲みながら満喫。これまでの番組ロケの思い出話に花を咲かせる。さらに会が進むと「もし娘が結婚するとしたらどのメンバーが良いか？」という話で盛り上がり、ますますお酒も進む。
そして後編では「静岡塩漬け」ゲームをアレンジした「静岡塩漬け“閑也”ゲーム」で“カーニバル”のごとく大盛り上がり。意外にも（？）難易度の高いこのゲーム、ミスしてしまうメンバーが続出。さらに“トラジャ担”（ファンの愛称）からのお便りにも答え、最後はシメのしじみスープでまったりする。