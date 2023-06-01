中東情勢の混迷によりエネルギー市場が大きく動揺する中、ドルに資金が集まっている。ポンドドルも上値の重い展開で、本日も２００日線で上値を抑えられており、２月以降の下げトレンドが継続している状況。ポンド円はドル円に追随する格好で２１３円台を回復している。



エコノミストは、英経済への影響は中東情勢の展開や供給混乱の規模・期間に大きく左右される見通しで、長引くようであれば、年後半にはインフレが英中銀の予想よりも約１％ポイント高くなる可能性があると指摘している。



また、失業率も年半ばまでに英中銀の予想である５．３％を上回る確率は７５％と見ている。労働市場の弱さは、今後数カ月間における英中銀のタカ派政策の転換を抑える要因になる可能性が高いという。



GBP/USD 1.3409 GBP/JPY 212.99 EUR/GBP 0.8629



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

