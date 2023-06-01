　12日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比530円安の5万4670円と急落。日経平均株価の現物終値5万5025.37円に対しては355.37円安。出来高は7884枚となっている。

　TOPIX先物期近は3680ポイントと前日比27ポイント安、TOPIXの現物終値比は18.85ポイント安で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 54670　　　　　-530　　　　7884
日経225mini 　　　　　　 54690　　　　　-520　　　209397
TOPIX先物 　　　　　　　　3680　　　　　 -27　　　　8636
JPX日経400先物　　　　　 33305　　　　　-275　　　　1173
グロース指数先物　　　　　 781　　　　　　-2　　　　 515
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース