日経225先物：12日2時＝530円安、5万4670円
12日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比530円安の5万4670円と急落。日経平均株価の現物終値5万5025.37円に対しては355.37円安。出来高は7884枚となっている。
TOPIX先物期近は3680ポイントと前日比27ポイント安、TOPIXの現物終値比は18.85ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 54670 -530 7884
日経225mini 54690 -520 209397
TOPIX先物 3680 -27 8636
JPX日経400先物 33305 -275 1173
グロース指数先物 781 -2 515
東証REIT指数先物 売買不成立
