NY株式11日（NY時間12:06）（日本時間01:06）
ダウ平均　　　47228.53（-477.98　-1.00%）
ナスダック　　　22640.46（-56.64　-0.25%）
CME日経平均先物　54430（大証終比：-770　-1.41%）

欧州株式11日GMT16:06
英FT100　 10326.54（-85.70　-0.82%）
独DAX　 23594.76（-373.87　-1.56%）
仏CAC40　 8019.19（-38.17　-0.47%）

米国債利回り
2年債　 　3.638（+0.048）
10年債　 　4.214（+0.058）
30年債　 　4.860（+0.070）
期待インフレ率　 　2.388（+0.038）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.931（+0.095）
英　国　　4.703（+0.149）
カナダ　　3.454（+0.054）
豪　州　　4.850（+0.003）
日　本　　2.163（-0.007）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝88.41（+4.96　+5.94%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5177.70（-64.40　-1.23%）

ビットコイン（ドル）
70365.50（+115.98　+0.17%）
（円建・参考値）
1117万6152円（+18421　+0.17%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ