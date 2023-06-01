ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は４７７ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式11日（NY時間12:06）（日本時間01:06）
ダウ平均 47228.53（-477.98 -1.00%）
ナスダック 22640.46（-56.64 -0.25%）
CME日経平均先物 54430（大証終比：-770 -1.41%）
欧州株式11日GMT16:06
英FT100 10326.54（-85.70 -0.82%）
独DAX 23594.76（-373.87 -1.56%）
仏CAC40 8019.19（-38.17 -0.47%）
米国債利回り
2年債 3.638（+0.048）
10年債 4.214（+0.058）
30年債 4.860（+0.070）
期待インフレ率 2.388（+0.038）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.931（+0.095）
英 国 4.703（+0.149）
カナダ 3.454（+0.054）
豪 州 4.850（+0.003）
日 本 2.163（-0.007）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝88.41（+4.96 +5.94%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5177.70（-64.40 -1.23%）
ビットコイン（ドル）
70365.50（+115.98 +0.17%）
（円建・参考値）
1117万6152円（+18421 +0.17%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 47228.53（-477.98 -1.00%）
ナスダック 22640.46（-56.64 -0.25%）
CME日経平均先物 54430（大証終比：-770 -1.41%）
欧州株式11日GMT16:06
英FT100 10326.54（-85.70 -0.82%）
独DAX 23594.76（-373.87 -1.56%）
仏CAC40 8019.19（-38.17 -0.47%）
米国債利回り
2年債 3.638（+0.048）
10年債 4.214（+0.058）
30年債 4.860（+0.070）
期待インフレ率 2.388（+0.038）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.931（+0.095）
英 国 4.703（+0.149）
カナダ 3.454（+0.054）
豪 州 4.850（+0.003）
日 本 2.163（-0.007）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝88.41（+4.96 +5.94%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5177.70（-64.40 -1.23%）
ビットコイン（ドル）
70365.50（+115.98 +0.17%）
（円建・参考値）
1117万6152円（+18421 +0.17%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ