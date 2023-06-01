きょうも為替市場はドル高が優勢となる中、ユーロドルは１．１５６０ドル付近まで下落。２００日線の下での推移が続いており、上値が重い展開が続いている。ここ数日１．１５ドル台前半でサポートされているが、今回はどうか注目される。さすがに下げ過ぎ感は否めず、ＲＳＩは売られ過ぎの３０付近まで低下。



一方、ユーロ円は１８３円台後半での推移。ドル円は上昇しているものの、円安の動きは強まっておらず、対ユーロでは底堅く推移している。



中東情勢の混乱で原油が急騰する中、ＥＣＢの年内利上げ期待は浮上している。短期金融市場では１回は１００％の確率で織り込まれており、２回目も確率が６０％まで上昇している。ただ、資金はユーロからドルに向かっており、金利以上に、エネルギーの輸入依存度が高い欧州経済に打撃と見られているようだ。米国はエネルギー輸出国。



EUR/USD 1.1571 EUR/JPY 183.77 EUR/GBP 0.8633



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト