¡ÚÆÁ»³¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç·¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡ÛÊ¡²¬Àô¿å¡¡ÌÔ¹¶¤·¤Î¤¤¤Ç£²Ãå»à¼é¡Ö£±£Í¤Ï¡ØÎÐ¡ªÀÄ¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é¡Ä¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÆÁ»³¤Î£Ç·¡ÖÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕÁèÃ¥ÆÁ»³¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡×£±£±Æü¡¢Í½Áª£²ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬Àô¿å¡Ê£²£¸¡áÊ¼¸Ë¡Ë¤Ï£²ÆüÌÜ£¶£Ò¤Î¥¤¥óÀï¡¢£´ÏÈ¡¦´ØÌîÊ¸¤Î¤Þ¤¯¤ê¤ËÄñ¹³¤·¡¢£¶ÏÈ¡¦Á°ÅÄ¼Ó´õ¤Ë¤Þ¤¯¤êº¹¤µ¤ì¤ë¤â£²Ãå¤Ë»Ä¤·¤¿¡£¡Ö£±£Í¤Ï¡ØÎÐ¡ªÀÄ¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é²ó¤Ã¤¿¡£Æ¨¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡×¤È·ãÆ®¤Ö¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö²ó¤êÂ¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¾è¤ê¤ä¤¹¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Ä¾Àþ¤â°¤¯¤Ê¤¤¤·Á´ÂÎ¤Ë¤¤¤¤¡×¤Èµ¤ÇÛ¤Ï¾å¾º¡££³ÆüÌÜ°Ê¹ß¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£