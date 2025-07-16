侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝がともに渡米する侍ナインに「サプライズプレゼント」を贈った。藤平（楽天）は移動前に「大谷翔平」と書かれた箱を持った写真を、自身のインスタグラムに投稿。大谷へ「ありがとうございます」というメッセージを添えた。箱には自身が公式ブランドアンバサダーを務めるオーディオブランド「Ｂｅａｔｓ」のマークがあり、同社のヘッドホンを長時間フライトの前のナインにプレゼントした模様だ。Ｗソックス・村上はカブス・鈴木が同社のヘッドホンをつけて寝ている写真をインスタグラムで投稿していた。

大谷は昨年３月にド軍の開幕シリーズで来日した際にも同僚やチーム関係者にヘッドホンを約６０人分用意。約３００万円相当だったとも言われている。ド軍はその後、東京Ｄでカブスに２連勝して好発進を切ると、ワールドシリーズ制覇をつかみ取った。また、日本出発前にインスタグラムで愛犬のデコピンが東京タワーとともに映った写真を投稿。２月下旬に大谷は米国から一時帰国したが、デコピンも日本入りしていたことが明らかになった。