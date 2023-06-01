【今日の献立】2026年3月12日(木)「シラス丼」
シラス丼に具だくさんみそ汁を合わせました。あっさりしたものが食べたい時に最適。
【主食】シラス丼
旬のシラスをたっぷり使って。黄身と混ぜると濃厚な味わいに。
©Eレシピ
調理時間：5分
カロリー：573Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）シラス干し 150g
ミョウガ 1個
ネギ (刻み)大さじ2
卵黄 2個分
ご飯 (炊きたて)丼2杯分
しょうゆ 適量
【下準備】ミョウガは小口切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. ボウルにシラス干し、ミョウガ、ネギを混ぜ合わせる。
©Eレシピ
2. 器にご飯をよそい、(1)と卵黄をのせ、しょうゆを添える。
©Eレシピ
【副菜】5分で完成！梅ダレ冷奴 簡単でお手軽な豆腐レシピ by山下 和美さん
©Eレシピ
調理時間：5分
カロリー：103Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）絹ごし豆腐 1丁
梅干し 2個
麺つゆ (ストレート)大さじ2
大葉 6枚
かつお節 適量
【下準備】絹ごし豆腐は4等分にする。大葉は軸を切り落とし、丸めてせん切りにし、水に放ち水気を絞る。
©Eレシピ
【作り方】1. 梅干しは種を取り除き、包丁でペースト状になるまでたたく。ボウルに移し、麺つゆを加えて混ぜる。
©Eレシピ
2. 器に絹ごし豆腐をのせて(1)をかけ、かつお節と大葉をのせる。
©Eレシピ
【スープ・汁】新ジャガの具だくさんみそ汁
野菜がゴロゴロ。具材を少し大きめに切ると食べごたえアップ！
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：179Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）新ジャガイモ 2個
ニンジン 1/4本 新玉ネギ 1/2個
油揚げ 1/2枚
だし汁 400ml
みそ 大さじ2
ネギ (刻み)大さじ2
【下準備】新ジャガイモとニンジンは皮をむき、幅1.5cmのイチョウ切りにする。新玉ネギは幅1.5cmに切る。油揚げは熱湯をかけ、短冊切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋にだし汁と新ジャガイモ、新玉ネギ、ニンジン、油揚げを入れて中火にかける。野菜に火が通ったら、みそを溶き入れ、ネギを加えて器に注ぐ。
©Eレシピ