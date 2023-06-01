プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「シラス丼」 「5分で完成！梅ダレ冷奴 簡単でお手軽な豆腐レシピ by山下 和美さん」 「新ジャガの具だくさんみそ汁」 の全3品。
シラス丼に具だくさんみそ汁を合わせました。あっさりしたものが食べたい時に最適。

【主食】シラス丼
旬のシラスをたっぷり使って。黄身と混ぜると濃厚な味わいに。

調理時間：5分
カロリー：573Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

シラス干し  150g
ミョウガ  1個
ネギ  (刻み)大さじ2
卵黄  2個分
ご飯  (炊きたて)丼2杯分
しょうゆ  適量

【下準備】

ミョウガは小口切りにする。

【作り方】

1. ボウルにシラス干し、ミョウガ、ネギを混ぜ合わせる。

2. 器にご飯をよそい、(1)と卵黄をのせ、しょうゆを添える。

【副菜】5分で完成！梅ダレ冷奴 簡単でお手軽な豆腐レシピ by山下 和美さん


調理時間：5分
カロリー：103Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

絹ごし豆腐  1丁
梅干し  2個
  麺つゆ  (ストレート)大さじ2
大葉  6枚
かつお節  適量

【下準備】

絹ごし豆腐は4等分にする。大葉は軸を切り落とし、丸めてせん切りにし、水に放ち水気を絞る。

【作り方】

1. 梅干しは種を取り除き、包丁でペースト状になるまでたたく。ボウルに移し、麺つゆを加えて混ぜる。

2. 器に絹ごし豆腐をのせて(1)をかけ、かつお節と大葉をのせる。

【スープ・汁】新ジャガの具だくさんみそ汁
野菜がゴロゴロ。具材を少し大きめに切ると食べごたえアップ！

調理時間：15分
カロリー：179Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

新ジャガイモ  2個
ニンジン  1/4本 新玉ネギ  1/2個
油揚げ  1/2枚
だし汁  400ml
みそ  大さじ2
ネギ  (刻み)大さじ2

【下準備】

新ジャガイモとニンジンは皮をむき、幅1.5cmのイチョウ切りにする。新玉ネギは幅1.5cmに切る。油揚げは熱湯をかけ、短冊切りにする。

【作り方】

1. 鍋にだし汁と新ジャガイモ、新玉ネギ、ニンジン、油揚げを入れて中火にかける。野菜に火が通ったら、みそを溶き入れ、ネギを加えて器に注ぐ。

