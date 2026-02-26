【GU × UNDERCOVER】がセンス別格！ ヴィンテージ感がたまらん♡「新作アウター」

日本を代表するファッションブランドの一つ【UNDERCOVER（アンダーカバー）】と【GU（ジーユー）】のコラボレーションから、2026春夏コレクションが登場。「ジーユーが今季提案するプレッピーのムードと、UNDERCOVERらしいダークな一面を掛け合わせたラインナップを展開」（公式オンラインストアより）するなか、FTN編集部が注目したのは、ヴィンテージ感のあるデザインがおしゃれなアウターです。デニムパーカとサテンブルゾンは、プラスワンでセンスアップを狙えそう。

春らしさもセンスアップも狙えるサマ見えパーカ

【GU】「デニムジップアップパーカ UNDERCOVER」\4,990（税込）

9.75オンスのデニム生地で、春らしく軽やかに着こなせそうなパーカ。裾と袖口のカットオフデザインが、ヴィンテージライクな雰囲気も演出します。胸元のジップ付パッチポケットもコーデのアクセントになり、サッと羽織るだけでこなれ感のあるカジュアルスタイルに。裾と袖口のドットボタンの留め位置で、シルエットを変化させられるのも嬉しいポイントです。

コーデを格上げ！ 大人っぽきれいめカジュアル

ナロースカートを合わせてレディに着こなせば、カジュアルすぎるのが苦手なミドル世代もコーデに取り入れやすそう。インパクトのあるプリントTをアクセントにきかせて、大人に似合うワンランク上のきれいめカジュアルコーデを楽しんで。

ディテールにこだわったデザインでセンスアップ！

【GU】「サテンリブブルゾン UNDERCOVER」\5,990（税込）

上品な光沢感のあるサテン生地を使用した、ヴィンテージ感のあるブルゾン。落ち着いた色合いがレトロモダンなムードも醸し出します。胸元と背中には、本コレクションテーマ「Silent / Noise」を表現したロゴを、かがり刺繍で大胆にデザイン。リブ使いやライン配色、コードパイピングなどディテールにこだわったデザインで、1点投入するだけでセンスアップを狙えます。

サテンブルゾンを投入して垢抜けブラックコーデ

ブラックワントーンコーデにサテン生地が艶っぽさを与えるブルゾンを合わせれば、シックさは控えめな印象に。ドレープがきれいでスカート並みに華やぐワイドパンツでフェミニンな要素をプラスして、トレンド感のあるテイストミックスコーデを楽しんで。

writer：mana.i