侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝が、「マイアミの歓喜」を巻き起こすべく１１日、チームとともにチャーター機でＷＢＣの準々決勝以降を戦う米フロリダ州マイアミに到着した。ドミニカ共和国とベネズエラの敗者と対戦する準々決勝は１４日（日本時間１５日）にマーリンズの本拠地・ローンデポパークで行われる。同球場は大谷が前回２３年大会で胴上げ投手になり、２４年には「５０―５０」（５０本塁打、５０盗塁）を達成した縁起のいい球場。新伝説誕生の可能性を侍ジャパン担当の安藤宏太記者が「占う」。

ついに侍ジャパンが決戦の地に入った。１０日の午後９時４５分にチェコ戦（東京Ｄ）のゲームセットを迎えた侍ナインは、１１日午前３時１０分にチャーター機で羽田空港を出発。１３時間以上のフライトを経て、現地時間１１日午前３時３０分頃（日本時間同日午後４時３０分頃）にマイアミ空港に到着した。空港には数十人のファンも集まり、大谷は引き締まった表情でバスに乗り込んでいった。

大谷の胸は躍っているに違いない。マイアミでは、２３年はＷＢＣ準決勝、決勝を戦って頂点に立った。決勝では指名打者で先発し、９回にはマウンドに上がって胴上げ投手。さらに２４年９月１９日は、６打数６安打、３本塁打、１０打点、２盗塁と大暴れ。メジャー史上初の「５０―５０」（５０本塁打＆５０盗塁）を達成し、「５１―５１」まで数字を伸ばし、自身初のポストシーズン（ＰＳ）進出を決めた。エンゼルス時代から同球場では９試合連続安打中で、通算４１打数１６安打の打率３割９分で６本塁打、１８打点。昨年５月に本塁打を放った際には「本当にいい思い出が多い。昨年（５０―５０達成）もそうでしたし、ＷＢＣも含めて、本当に好きな球場の一つ」と相性の良さは折り紙付きだ。

状態も良好。１次ラウンドでは１位通過が確定していた１０日のチェコ戦こそ欠場したが、初戦の６日台湾戦で先制の満塁本塁打を放つなど、３試合で９打数５安打の打率５割５分６厘、２本塁打、６打点。今大会は打者に専念しているが、バットだけでも十分な働きをしている。

縁起のいい球場に好調で乗り込むとあって、新たな伝説が誕生する予感もする。昨季のＰＳでも、８本塁打を放つなど、大舞台での勝負強さにはさらに磨きがかかっている。１４日（日本時間１５日）の準々決勝ではメジャーのスター選手を並べるドミニカ共和国かベネズエラと対戦。強敵との対戦が続くが、これまでも周囲の予想、想像をはるかに超える活躍を見せてきた。相手が強敵であればあるほど燃えるのが大谷翔平という男だ。

７日の韓国戦後には「短期決戦中は、前回大会もそうですけど、タフなゲームが何試合か必ずある。そういうゲームをものにして、チームでより結束力、チーム力が上がる気はする」と話していた。頂点までのあと３試合がギリギリの戦いであることは誰より理解している。２３年は二刀流でフル回転してＭＶＰに輝き、「大谷の大会」として野球ファンの記憶に刻まれた。井端監督もマイアミに降り立ち「米国に来ていよいよという気持ち」と実感を口にした。米屈指のリゾート地でもあるマイアミで今大会も主役になる準備は整っている。（安藤 宏太）