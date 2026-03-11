侍ジャパンの公式インスタグラムが１１日、新規投稿され、決戦の地となるマイアミ国際空港へチャーター機で移動した様子を公開。普段は見られない光景に「大人の遠足みたいで微笑ましい」とファンが沸き返った。

ＪＡＬの上級クラスに選手たちが座ったチャーター機。離陸前に記念撮影したとみられ、選手たちは楽しそうにカメラに視線を向けた。村上、岡本らがポジションで隣同士となっており、若月、坂本、中村で集合し捕手だけで記念撮影する様子などがアップされた。

グループＣを４戦全勝で勝ち抜いた雰囲気が伝わってくるショットの数々。ファンは「大人の遠足みたいで微笑ましい」「高校生の修学旅行みたいで見てて微笑ましいです チームの雰囲気の良さが伝わってきます」「ュートなキャッチャーズ」「はしゃいじゃうねっこれは」とコメントを書き込んだ。一方で４番を担う吉田正尚外野手は落ち着き払ってシートに座り、風格を漂わせた中「マッチョの肌綺麗すぎ」「吉田正尚さんのスキンケア知りたい」と注目を集めていた。