ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は４２４ドル安 ナスダックもマイナス圏に沈む
NY株式11日（NY時間11:30）（日本時間00:30）
ダウ平均 47282.11（-424.40 -0.89%）
ナスダック 22651.28（-45.82 -0.20%）
CME日経平均先物 54565（大証終比：-635 -1.16%）
欧州株式11日GMT15:30
英FT100 10349.72（-62.52 -0.60%）
独DAX 23610.49（-358.14 -1.49%）
仏CAC40 8032.23（-25.13 -0.31%）
米国債利回り
2年債 3.632（+0.042）
10年債 4.204（+0.049）
30年債 4.850（+0.060）
期待インフレ率 2.379（+0.029）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.928（+0.092）
英 国 4.689（+0.135）
カナダ 3.444（+0.044）
豪 州 4.850（+0.003）
日 本 2.163（-0.007）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝87.63（+4.18 +5.01%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5182.20（-59.90 -1.14%）
ビットコイン（ドル）
70058.50（-191.02 -0.27%）
（円建・参考値）
1112万3889円（-30330 -0.27%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
