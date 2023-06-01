NY株式11日（NY時間11:30）（日本時間00:30）
ダウ平均　　　47282.11（-424.40　-0.89%）
ナスダック　　　22651.28（-45.82　-0.20%）
CME日経平均先物　54565（大証終比：-635　-1.16%）

欧州株式11日GMT15:30
英FT100　 10349.72（-62.52　-0.60%）
独DAX　 23610.49（-358.14　-1.49%）
仏CAC40　 8032.23（-25.13　-0.31%）

米国債利回り
2年債　 　3.632（+0.042）
10年債　 　4.204（+0.049）
30年債　 　4.850（+0.060）
期待インフレ率　 　2.379（+0.029）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.928（+0.092）
英　国　　4.689（+0.135）
カナダ　　3.444（+0.044）
豪　州　　4.850（+0.003）
日　本　　2.163（-0.007）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝87.63（+4.18　+5.01%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5182.20（-59.90　-1.14%）

ビットコイン（ドル）
70058.50（-191.02　-0.27%）
（円建・参考値）
1112万3889円（-30330　-0.27%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ