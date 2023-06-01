廉価モデルとして昨年登場したiPhone 16eの後継機にあたる、iPhone 17eが登場しました。価格は据え置きで、最小構成で9万9800円。ドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイルのキャリア4社が取り扱っているほか、iPhone 17シリーズの販売がないUQ mobileやワイモバイルといったサブブランドも発売日からこのモデルを販売します。

廉価モデルとは言え、価格は約10万円。iPhone 17シリーズのベースモデルとなるiPhone 17との差は、約3万円になります。廉価モデルゆえに価格は絞り込んでいる一方で、そのぶん価格は安いという位置づけです。

では、iPhone 17eは、価格なりのお得感があるのでしょうか。実機を使いながら、廉価モデルとしてのお得度をレビューしていくとともに、同機がどのような市場に訴求できるのかを考えていきます。

11日に発売されたiPhone 17e。iPhone 17シリーズの廉価モデルという位置づけだ

価格は据え置き、お値段なりのトレードオフも

iPhone 17eは、iPhone 17シリーズの中でもっとも手に取りやすいモデルという位置づけで、価格も10万円を下回っています。メモリを筆頭とした部材費が上昇しているほか、iPhone 16eが登場した昨年よりも円安が進んでいるにも関わらず、アップルのおひざ元であるドル建てでの価格だけでなく、日本円での価格も据え置かれました。

米国では599ドル。日本の9万9800円は税込み価格のため、税抜きの9万728円でレートを計算すると、1ドルあたり約151円で計算されていることが分かります。iPhone 16eが発売された25年2月28日は、1ドル150円前後。本稿を執筆している3月10日は1ドル157円前後で推移しています。

150円台後半で値動きしているレートよりは、かなり円高気味に設定されており、頑張って日本での価格を抑えていることがうかがえます。

前モデルのiPhone 16eと同じ9万9800円から

本体は、iPhone 14のごろのデザインを流用しているため、iPhone 17シリーズやiPhone Airのようなダイナミックアイランドではなく、カメラやセンサーを収納したノッチがベゼルからディスプレイ側に食い込む形になっています。最新ではありつつも、コストダウンを図るため、ディスプレイや本体設計は過去の資産を活用していると言えるでしょう。

フロントカメラはダイナミックアイランド型ではなく、ノッチ型

また、iPhone 17シリーズでは、ノーマルモデルのiPhone 17を含む4機種のディスプレイが120Hzのリフレッシュレートで統一された一方、iPhone 17eは60Hzのまま。画面を比較的速い速度でスクロールさせたときや、動きの速いアニメーションなどにやや残像感があります。

筆者のように、上位モデルのiPhoneを使っていた人にとって、ここは気になるところになるかもしれません。

リフレッシュレートは60Hzにとどまる

カメラは、iPhone 16eと同様、広角のみのシングルカメラになります。iPhone 17シリーズでは、iPhone Airもシングルカメラのため、数だけで廉価モデルならではとは言えませんが、レンズの大きさなどを見るに、センサーサイズはより小さいものになっていることがうかがえます。

こうした仕様の違いや充電速度の差が、iPhone 17との3万円差になっていると言えるでしょう。この違いを把握しておくと、どちらを選択すべきかがつかみやすくなります。

背面のカメラは広角のみの潔い仕様だ

同じシングルカメラのiPhone Airと比べると、レンズ径が小さい

高い処理能力にMagSafe対応でコスパは高い、ストレージ倍増も魅力

ただし、カメラについては画質が致命的に劣るかというと、必ずしもそうではありません。むしろ、実際に使ってみると、絵作りの傾向はかなり他のiPhone 17シリーズに近く、光量の少ないシーンでもしっかりとした撮影ができました。

また、iPhone 17eは、次世代のポートレートに対応しており、普通に撮った人物写真などを後からポートレートモードにして、かつ深度を変更するといったことができます。

iPhone 17eで撮った写真。料理も夜景もキレイで、絵作りの傾向は他のiPhone 17シリーズに近い

これを可能にしているのが、心臓部であるチップセットの「A19」。コア数などの違いがあるため、厳密に言えばやや性能は異なるものの、画像処理を担うISP（Image Signal Processor）などは共通のため、撮影時の画質がかなり底上げされています。

また、単純にCPUやGPU、さらにはNPUを使うアプリも他のiPhone 17シリーズと同様、サクサク動きます。A19のパフォーマンスの高さは折り紙つき。アップル純正のチップセットのため、厳密な他社比較はしづらいものの、その性能はハイエンドモデルやフラッグシップモデルに搭載されているものに近いか、ケースによっては上回ることもあります。

Geekbench 6でのスコアも、他のiPhone 17シリーズとそん色ない

ハイエンド端末向けのゲームをサクサク動かしたいといった用途であれば、コストパフォーマンスは抜群。Apple Intelligenceもしっかり動くため、廉価モデルではあるものの、十分な性能を持ったスマホと評価することができます。

iPhone 16eとの比較では、背面にマグネットで充電器などを接続できるMagSafeに対応しているのも特徴。対応するワイヤレス充電器はパチッと背面に止まるため、充電しながらそのまま使えるようになりました（バッテリーの劣化を招くため、あまりお勧めできる使い方ではありませんが……）。アクセサリーを装着できる拡張性が備わったのも、MagSafeのメリットと言えます。

iPhone eシリーズとして初めてMagSafeに対応した

価格据え置きに言及した部分ではあえてボカしていましたが、価格据え置きのうえで、ストレージ容量が倍増しているのも大きなメリット。Apple Intelligenceへの対応で、初期状態で使われる容量が増えてしまいましたが、256GBあれば写真や動画もたっぷり保存できます。

128GBだと実用的ではないとの理由で、256GBや512GBモデルを選択していた人にとっては、実質的な値下げになっていると言えます。こうした点から、コストパフォーマンスは、iPhone 16eを大きく上回っていると評価できます。

ストレージ容量が256GBからとなり、容量を基準にした際の価格は値下げになっている

キャリアの販売だと特徴が薄まる？ サブブランドでの購入向きか

ただし、3万円程度の差だと、キャリアの販売方法によっては価格差が埋まってしまうこともあります。実際、ドコモはMNPで「いつでもカエドキプログラム」に加入すると、約2年での実質価格が33円まで下がります。MNPの場合だと、iPhone 17eも同じ実質33円。上位モデルとの差が、1円もなくなってしまうというわけです。

ドコモのiPhone 17は、MNPだと実質33円

iPhone 17eもMNPで実質33円と同額になってしまった

これだと、スペックを抑えて価格を下げたiPhone 17eをあえて選ぶ人がいなくなってしまいます。同価格であれば、よりいいものをチョイスするのが合理的だからです。

サイズ感やカラーを気に入るなど、何か別の理由があれば話は変わってくるものの、普通であればiPhone 17を選択するでしょう。また、ドコモの場合、MNPではない純粋な新規契約でも価格差は小さくなります。

機種変更だと実質価格の差は1万7000円程度まで広がるものの、少々選びにくいのも事実。この程度の違いであれば、ディスプレイ性能が高く、撮影の幅も広がるiPhone 17を選ぶ人も多くなりそうです。

ギリギリまでコストを切り詰めたいのであれば別ですが、割引がついたり、端末の下取りを前提にした実質価格を訴求するキャリアの販売方法だと、必ずしも廉価モデルを選ぶ必要はないというわけです。

機種変更だと、iPhone 17eの方が安いが、本体価格ほどの差はない

一方で、冒頭で述べたようにiPhone 17eは、KDDIのUQ mobileやソフトバンクのワイモバイルといったサブブランドでも販売されています。UQやワイモバイルは、iPhone 17シリーズを展開しておらず、旧モデルが主力。このようなラインナップの中に加わるiPhone 17eは、より最新モデルとして輝いて見えるはずです。

画像はUQ mobile。サブブランドでも発売日から取り扱っているのは、iPhone 17eの魅力と言える

もちろん、サブブランド2社でも本体を単体で購入してSIMだけ別途調達してくれば最新のiPhoneを使うことはできますが、キャリアの用意するお得なアップグレードプログラムなどは利用できず、ランニングコストが上がってしまいます。

その意味でiPhone 17eは、安価なiPhoneを安価な料金プランで使う選択肢として意義のある端末と言えるでしょう。初めてスマホを持つユーザーにも、お勧めしやすい1台になりそうです。