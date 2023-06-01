ガチャ「ポケモン ぺたんこマスコット Color：White」3月下旬発売ワッカネズミなど白がテーマのポケモンがラインナップ
【ポケモン ぺたんこマスコット Color：White】 3月下旬 発売予定 価格：1回300円
(C)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C)Pokémon
タカラトミーアーツは、ガチャ商品「ポケモン ぺたんこマスコット Color：White」を3月下旬に発売する。価格は1回300円。
ポケモンのぺたんこマスコットがテーマを一新して登場。今回は白をテーマに、ワッカネズミ、ロコン（アローラのすがた）、ゾロア（ヒスイのすがた）、アブソル、フラエッテ（しろいはな）といったポケモンたちがラインナップしている。本体サイズは約50mmで、ストラップも白色。
ワッカネズミ
ロコン（アローラのすがた）
ゾロア（ヒスイのすがた）
アブソル
フラエッテ（しろいはな）
(C)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C)Pokémon