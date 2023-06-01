【一条 星羅【チアリーディング衣装】ドリーミングスタイル ビタミンエール】 3月12日発売 8,250円

コトブキヤは、プラモデル「一条 星羅【チアリーディング衣装】ドリーミングスタイル ビタミンエール」を3月12日に発売する。価格は8,250円。

本製品は、同社が展開する美少女プラモデルシリーズ「創彩少女庭園」より、「一条 星羅」がチアリーディング衣装を纏った姿をプラモデルで表現したもの。「一条 星羅【チアリーディング衣装】」のカラーバリエーションで、通常版からアイシャドウとリップをオフしたピュアな印象のプリントに変更しており、瞳の色もブルーに変わっている。

大切な人に向けた「大好き顔」や親密さを感じさせる「ニヨニヨ顔」「企み顔」に加えて慰めてくれる時やいっしょに落ち込んでくれる時の「しょぼん顔」などバラエティに富んだ4種がラインナップ。また、目線の向きが異なる水転写式アイデカールが付属するので未塗装タイプに貼り付けることでオリジナルの表情パーツを作ることができる。

その他の特長

色白肌

スキンカラーはカラーCを採用しており「薬師寺 久遠【篝火 真里亞・衣装】」、「薬師寺 久遠【桃桜高校・制服】」、「佐伯 リツカ【水着】ヘアアレンジVer.」、「YOMI【Black Canvas】」、「小石川 エマ【聖アイリス女学園高等部・夏服】ドリーミングスタイル ワンダーランドプリンセス」、「小石川 エマ【聖アイリス女学園高等部・冬服】ドリーミングスタイル インペリアルローズ」、「虹村 映美【令法高等学校・夏服】ドリーミングスタイル ロマンティックメモリーズ」などと組み合わせて遊ぶことが可能。

立体感あふれるヘアスタイル

星羅のトレードマークとなっているアクティブな印象のサイドテールは、ゆるいウェーブがかかっており細かい毛束感とエアリー感をテーマに造形。シリーズで最も複雑に表現されたヘアスタイルとなっている。ヘアカラーは「佐伯 リツカ【聖アイリス女学園高等部・夏服】」と同色の鮮やかなイエローを採用。

※ヘアスタイルパーツは制服版と同じ造形です。

ボディの構造

胸部から腹部の関節構造で、前かがみになったり腰を反らしたりする姿勢も可能。また首のボールジョイントは前後スライドタイプを採用しているため、幅広い表情付けができる。さらに、トップスの胸元の白いラインとスニーカーの紐模様は塗装済みパーツとなっており、組み立てるだけでイメージに近い仕上がりになる。

差し替えボディパーツ

可動式の腕や脚のほかに見映え重視の「固定ポーズ用ボディパーツ」、肘を深く曲げた角度やまっすぐに伸ばした腕パーツが左右分付属。ほかにも、膝を深く曲げた角度の脚も左右分付属する。

2種類のスカートパーツ

立ち姿用の「通常タイプ」のほかにアクティブなチアポーズ用の「なびきタイプ」が付属する。

ポンポン

チアリーダーに欠かせないオプションパーツの「ポンポン」は左右分付属。内部の3mm径グリップを持つ構造となっておりしっかりとホールドできる。左右で形状が違う上にレイヤー構造になっており片側5パーツで構成されたこだわり仕様。

展示用ベース

薬師寺 久遠と同じく可動式の支柱を使ったアクション用のベースを採用。

【イメージ画像】

※「一条 星羅【チアリーディング衣装】ドリーミングスタイル ビタミンエール」以外の商品は付属しません。

付属品

(1)一条星羅本体×1

(2)ヘアスタイルパーツ1種「サイドテール」×1

(3)前髪パーツ2種×各1「通常タイプ」「メガネ対応タイプ」

(4)塗装済み表情パーツ4種×各1「大好き顔」「ニヨニヨ顔」「企み顔」「しょぼん顔」

(5)未塗装表情パーツ4種×各1「大好き顔」「ニヨニヨ顔」「企み顔」「しょぼん顔」

(6)手首パーツ12種×左右各1

「指ハート」「がおがお」「ピース」「持ち手（通常）」「持ち手（狭）」「持ち手（広）」「持ち手（丸）」「握り手」「指さし手A」「平手」「摘まみ手」「3mm軸平手」

(7)固定ポーズ用腕パーツ「伸ばしタイプ」「曲げタイプ」×各左右分

(8)固定ポーズ用脚パーツ「曲げタイプ」×左右分

(9)スカートパーツ2種×各1

(10)ポンポン×左右分

(11)展示用ベース×1

(12)メガミデバイス対応首ジョイント×1

(13)水転写表情デカール×1

(C) KOTOBUKIYA

※発売日は流通により前後する場合があります。

