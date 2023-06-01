【篠澤 広 ハッピーミルフィーユVer.】 12月 発売予定 価格：19,800円（税込） 撮影： 東京フィギュアギャラリー

フィギュアメーカー、ネオンマックスは「篠澤 広 ハッピーミルフィーユVer.」を12月に発売する。4月20日まで予約を受け付けており、東京・秋葉原の「東京フィギュアギャラリー」にて彩色原型を展示している。

「篠澤 広 ハッピーミルフィーユVer.」はゲーム『学園アイドルマスター』に登場するアイドル「篠澤 広」を1/7スケールフィギュア化したもの。ゲーム内のバレンタインイベント「バレンタイン協奏曲」にて登場したセーラー服姿となっている。

手作りのチョコレートを渡す甘いシチュエーションが表現され、普段の私服や愛情表現にドキッとする多くのプロデューサー（『アイドルマスター』シリーズでのプレーヤー、ファン）必見のアイテムとなっている。

フィギュア本体はPVC＆ABS素材。サイズは全高約25cm(台座含む)

最大の特徴はやはりロングスカートのセーラー服姿の再現度だ。普段は白インナーにロングカーディガンという、篠澤 広の儚くミステリアスな雰囲気と大人っぽいコーディネートが印象的なアイドルだ。

今回は年相応の女の子らしいセーラー服で、普段とのギャップが鮮烈に映るコーディネートとなっている。セーラー服のしわやスカーフなどの繊細な動きも表現されている。そして、ロングスカートの揺らめきからも動きが感じられ、グラデーション塗装で立体感ある造形なのも魅力的。

その下から覗く脚は細く、篠澤 広らしい華奢なスタイルが感じられるものとなっている。

華奢で儚いスタイルとセーラー服コーディネートを再現

少しサイズが大きい袖の造形やスカーフなども細かく表現

細い脚線も繊細に造形

表情も自信に溢れた笑顔を見せ、ほころんだ口元や見つめてくる瞳にドキドキする。また前髪を留めるヘアピンやさらさらと流れる髪も細部まで作り込まれ、毛先のグラデーションもしっかりと表現されている。

手作りチョコレートを手渡す表情

差し出した手作りチョコのラッピングもクリア素材の下にチョコレートの造形が入っており、細部へのこだわりが感じられる。そして、その指先にはチョコレートづくりに苦闘したであろう絆創膏の造形も再現されるなど、こだわりが見て取れる。

チョコレートのラッピングはもちろん、指の絆創膏造形にも注目

こちらのスケールフィギュア「篠澤 広 ハッピーミルフィーユVer.」の受注期間は2026年4月20日23時59分まで。ぜひ、「東京フィギュアギャラリー」に足を運んで、実際に近くで見てその作り込みとアイドル「篠澤 広」の魅力に触れてみてほしい。

THE IDOLM@STER™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.

※画像は彩色サンプル品です。実際の製品とは異なる場合がございますので、ご了承ください。