【フレームアームズ・ガール グライフェン バラクーダ】 3月12日発売 価格：9,240円

コトブキヤは、プラモデル「フレームアームズ・ガール グライフェン バラクーダ」を3月12日に発売する。価格は9,240円。

本商品は、木下ともたけ氏デザインのメカを、同氏自らが美少女化したイラストをもとに立体化した「フレームアームズ・ガール グライフェン」と「ウェポンユニット43 エクスキャノン」のコンピレーションキット。

メイン装甲の成型色には「デュアル スパイラルクラッシャーセット」、「バルクアームα（アルパ）」などと共通の「ヘキサブルー」を、関節部・「エクスキャノン」の成形色には「ガンメタリック」を採用しており、同色での組み換えを楽しめる。

パワードスーツのパーツは組み合わせることで多数の装備状態を再現可能。大型ハンドは各指が可動するほか、副腕が展開し、先端のアームは開閉できる。

着脱可能なベレー帽のほか、クリアレッドのヘルメットが付属し、専用の前髪パーツで頭部のラインを崩すことなく取り付けられる。

素体状態でもハンドナイフ、ロケットランチャー、マシンガンを武装として使用可能。タンポ印刷済み表情パーツは新規デザインの「通常顔正面向き」、「通常顔右向き」、「ウィンク顔」の3種が付属する。

股関節のスライド可動を併用することで広範な可動を実現。手首には軸可動の球体関節を採用し、表情豊かなポージングが可能となっている。グー、平手、パー、武器持ち手の4種類の専用手首が付属。手首は関節を含め、既存の「フレームアームズ・ガール」シリーズの手首と組み換えが可能だ。

コトブキヤショップ限定特典「特別カラー髪パーツ&クリアーパーツセット」

※コトブキヤショップ限定特典は、特典付アイコンや限定特典の表記が商品ページから無くなりますと、配布終了となりますのでご注意ください。

※「フレームアームズ・ガール グライフェン バラクーダ」以外の商品は付属しません。

※発売日は流通により前後する場合があります。

