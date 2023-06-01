「GigaCrysta LCD-GC251RXAB/N」

Amazonにて、アイ・オー・データ（IODATA）のゲーミングモニターがセール価格で販売されている。セール期間は3月25日23時45分まで。

期間中は、DisplayPort、USB Type-Cで最大360Hzの超高速リフレッシュレートに対応したスタンドレス「GigaCrysta LCD-GC251RXAB/N」、広視野角AHVAパネルを採用し4Kに対応した27型「GigaCrysta EX-GCU271HXAB」、HDMI×2、DisplayPortすべての入力端子で最大240Hzの高速リフレッシュレートに対応する「GigaCrysta EX-LDGC241UDB」がお買い得になっている。「GigaCrysta EX-LDGC241UDB」のみセール期間は3月25日23時59分まで。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

GigaCrysta LCD-GC251RXAB/N

最大リフレッシュレート360Hzに対応。可変リフレッシュレートによりティアリング（画面崩れ）やスタッタリング（カクつき）を抑え、快適なゲームを体験することができる。また、Clear AIM機能でよりクリアな視認性を実現する。

GigaCrysta EX-GCU271HXAB

リフレッシュレート160Hzに対応。暗いシーンに隠れた敵もより鮮明に映し出すことができる「Night Clear Vision」、コンテンツに応じた映像表示ができる「画面モード」も搭載されている。