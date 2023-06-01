　12日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比300円安の5万4900円と急落。日経平均株価の現物終値5万5025.37円に対しては125.37円安。出来高は6935枚となっている。

　TOPIX先物期近は3687.5ポイントと前日比19.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は11.35ポイント安で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 54900　　　　　-300　　　　6935
日経225mini 　　　　　　 54910　　　　　-300　　　175665
TOPIX先物 　　　　　　　3687.5　　　　 -19.5　　　　7010
JPX日経400先物　　　　　 33390　　　　　-190　　　　 966
グロース指数先物　　　　　 783　　　　　　+0　　　　 493
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース