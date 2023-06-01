日経225先物：12日0時＝300円安、5万4900円
12日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比300円安の5万4900円と急落。日経平均株価の現物終値5万5025.37円に対しては125.37円安。出来高は6935枚となっている。
TOPIX先物期近は3687.5ポイントと前日比19.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は11.35ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 54900 -300 6935
日経225mini 54910 -300 175665
TOPIX先物 3687.5 -19.5 7010
JPX日経400先物 33390 -190 966
グロース指数先物 783 +0 493
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3687.5ポイントと前日比19.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は11.35ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 54900 -300 6935
日経225mini 54910 -300 175665
TOPIX先物 3687.5 -19.5 7010
JPX日経400先物 33390 -190 966
グロース指数先物 783 +0 493
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース