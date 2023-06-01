【零 ～紅い蝶～ REMAKE】 3月12日 発売 価格： 通常版 6,380円 Digital Deluxe Edition 8,580円 プレミアムボックス 12,100円 スペシャルコレクションボックス 23,100円 CEROレーティング：D（17才以上対象） プレイ人数：1人

コーエーテクモゲームスは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/Steam用和風ホラーアドベンチャーゲーム「零 ～紅い蝶～ REMAKE」を3月12日に発売する。価格は通常版が6,380円、Digital Deluxe Editionが8,580円、プレミアムボックスが12,100円、スペシャルコレクションボックスが23,100円。

Digital Deluxe Editionにはゲーム本編に加えて「オリジナルサウンドトラック」、「デジタルアートブック」、「Digital Deluxe特典セット」が付属する。プレミアムボックスにはゲーム本編に加えて、書き下ろし小説入り公式設定資料集「皆神村秘祭録／約束の消えた森」、「血や霊が光る！蓄光ポストカード5枚セット」、「澪と繭の蝶型アクリルキーホルダー」が付属。またスペシャルコレクションボックスは、プレミアムボックスの内容に加えて、各種特典が付いている。

本作は、2003年にプレイステーション 2向けに発売された「零」シリーズ2作目「零 ～紅い蝶～」をフルリメイクした和風ホラーアドベンチャーゲーム。怨霊がさまよう廃村に迷い込んだ双子の少女が、“ありえないものを写し、封じ込めるカメラ「射影機（しゃえいき）」”を使って幽霊たちと戦いながらストーリーを進めていく。

【『零 ～紅い蝶～ REMAKE』ゲーム紹介トレーラー】

ゲーム序盤をプレイでき、セーブデータを製品版へ引き継ぐことが可能な無料体験版が配信されている。体験版では、紅い蝶に誘われるように皆神村へ迷い込んだ澪と繭が、古びた廃屋で怨霊と遭遇し、戦闘を繰り広げるシーンを楽しめる。

【体験版配信ページ】

□PlayStation Storeのページ

□Microsoft Storeのページ

□ニンテンドーeショップのページ

□Steamのページ

ゲーム概要

本作では、グラフィックスやサウンドのみならず、ゲームシステムや操作性まで全面的に刷新。「射影機」で霊を撮影して撃退するというこれまでのシステムは踏襲しつつ、探索と戦闘の両面で「射影機」を用いた遊びが深まる。また今作から新たに「繭と手を繋ぐ」というアクションが追加され、姉妹の絆をより感じられるようになる。

美しく蘇る恐怖体験

グラフィックス、サウンド、操作性など、すべての要素がアップデート。キャラクターの肌や衣装の質感を追求し、舞台となる「皆神村」も、光と影の描写にこだわり暗く不気味な空気感をリアルに表現している。立体音響により霊の気配を間近に感じられ、怨霊たちが蠢（うごめ）く村を探索するリアルな恐怖体験を楽しめる。

進化した射影機

「射影機」で怨霊を撮影して撃退するというこれまでのシステムは踏襲しつつ、「ピント」・「ズーム」・「フィルター」などの新要素が追加。探索と戦闘の両面で「射影機」を用いた遊びが深まる。

さらなる新機能

「お守り」にはさまざまな効果をもたらすものがあり、装備することで効果を発揮し、ゲームの進行に役立つ。また、「お守り袋」を増やすことで装備できる「お守り」が増えていく。

限定版も同時発売

「Digital Deluxe Edition」商品概要

【スクリーンショット】

価格：8,580円

【同梱内容】

・ゲーム本編（ダウンロード版）

・「オリジナルサウンドトラック」

・「デジタルアートブック」

・「Digital Deluxe特典セット」

お守り・特

レースの手袋（黒）

レースの手袋（白）

和風ゴシックドレス（右翅）

和風ゴシックドレス（左翅）

「プレミアムボックス」商品概要

価格：12,100円

【同梱内容】

・ゲームソフト

・書き下ろし小説入り公式設定資料集「皆神村秘祭録／約束の消えた森」

・血や霊が光る！蓄光ポストカード5枚セット

・澪と繭の蝶型アクリルキーホルダー

※同梱物の内容および名称は予告なく変更する場合があります

「スペシャルコレクションボックス」商品概要

価格：23,100円

【同梱内容】

・ゲームソフト

・書き下ろし小説入り公式設定資料集「皆神村秘祭録／約束の消えた森」

・血や霊が光る！蓄光ポストカード5枚セット

・澪と繭の蝶型アクリルキーホルダー

・零 ～紅い蝶～ REMAKE キービジュアル LEDアートボード

・御札がぎっしり れいかん！？フェイスタオル

※同梱物の内容および名称は予告なく変更する場合があります。

(C)コーエーテクモゲームス