¡Ú£Ä£Ä£Ô¡Û£Ë£Á£Î£Ï£Î¤¬£Ô¥Ð¥Ã¥¯»Ñ¤Çà³ÐÀÃá¾¡Íø¡ÖÁ´Éô¤µ¤é¤±½Ð¤·¤¿¡×
¡¡£Ä£Ä£Ô£±£±Æü¤Î¿·½É¥Õ¥§¥¤¥¹Âç²ñ¤Ç¡¢£Ë£Ï¡½£Ä¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤Ç¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¡¦¥é¥Ö¡¦¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê£Ó£Ì£Ã¡Ë¡×¤Î£Í£Á£Ï¡Ê£²£¹¡Ë¡õ£Ë£Á£Î£Ï£Î¡Ê£²£¹¡Ë¤¬Ä©Àï¼Ô¤ÎÃË¿§¥Ç¥£¡¼¥Î¡Ê£´£¸¡Ë¡õ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥µ¥µ¥À¥ó¥´¡¦¥Þ¥·¥ó¤ò²¼¤·¡¢£Ö£´¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡²¦¼ÔÁÈ¤Ï¥Ç¥£¡¼¥Î¤ÎÉ®Àå¤Ë¿Ô¤¯¤·¤¬¤¿¤¤ÃË¿§»¦Ë¡¤òÁ°¤Ë¶ìÀï¡££Ë£Á£Î£Ï£Î¤Ï¥Ç¥£¡¼¥Î¤Î¥ì¥¤¥ó¥á¡¼¥«¡¼¼°¥ê¥Ã¥×¥í¥Ã¥¯¡Ê¥Ç¥£¡¼¥×¥¥¹¡Ë¤Çµ¤Àä¤·¤«¤±¤ë¤â¡¢¤®¤ê¤®¤ê¤ÇÃ¦½Ð¡£¤Ê¤¼¤«¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ£Ô¥Ð¥Ã¥¯»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁûÁ³¤È¤¹¤ë²ñ¾ì¤ò¿¬ÌÜ¤Ë£Ë£Á£Î£Ï£Î¤Ï¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤òÏ¢È¯¡££Í£Á£Ï¤¬¥µ¥µ¥À¥ó¥´¤ò¾ì³°¤Ø¤¯¤®ÉÕ¤±¤Ë¤¹¤ë´Ö¡¢ºÇ¸å¤ÏµÞ½ê¤Ø¤Î¥¯¥í¡¼¹¶·â¤ò¤Í¤é¤¦¥Ç¥£¡¼¥Î¤ò¤Ï¤ÍÊÖ¤·¡¢¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤Ç²¡¤·ÀÚ¤ê¾¡Íø¡£¥Á¡¼¥à¤Ë³®²Î¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿£Ë£Á£Î£Ï£Î¤Ï¡ÖÁ´Éô¤µ¤é¤±½Ð¤·¤¿¡×¤È¼ê¤´¤¿¤¨¡£¡Ö²¶¤Ï£Ä£Ä£Ô¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£º£Æü£²¿Í¤Î¤Ç¤Ã¤«¤¤¥¢¥¤¥³¥ó¤È¾¡Éé¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¡£²¶¤Ï²¶¤Ê¤ê¤Î£Ä£Ä£Ô¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤ËÉ¬¤º¤Ê¤Ã¤Æ£Ä£Ä£Ô¤Î¥È¥Ã¥×¡¢¤¤¤ä£Ä£Ä£Ô¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡££²£²Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¤Ï£Ë£Ï¡½£ÄÌµº¹ÊÌµé²¦¼Ô¤Î¾åÌîÍ¦´õ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£