【おしゃべりフラワー】 3月12日 発売 価格：4,500円 対象年齢：6才以上

任天堂は、「おしゃべりフラワー」を3月12日に発売する。価格は4,500円。Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO/FUKUOKAや全国のゲーム取扱店でも販売予定となっている。

「おしゃべりフラワー」は、Nintendo Switch用アクションゲーム「スーパーマリオブラザーズ ワンダー」に登場するキャラクター「おしゃべりフラワー」を立体化したもの。ゲーム内ではマリオたちを応援したり、ときにはヒントをくれたり、思いのままにしゃべって冒険を盛り上げてくれた「おしゃべりフラワー」がゲームの世界を飛び出して、現実の世界に登場する。

日中は1時間に2回ほど話すほか、起きる時間や寝る時間を決めておくと、その時間に話してくれる。11カ国の言語に対応し、ボタンを押すことでも話す。ボタンを長押しすると翌日の朝まで静かにしてくれる機能や、電池が切れそうなときに教えてくれる機能も付いている。話す内容はさまざまで、時間帯や気温に合わせたものや、中には「ワンダー！」の掛け声とともに音楽が流れる場合もある。

【おしゃべりフラワー 紹介映像】

「スーパーマリオブラザーズ ワンダー」に登場するキャラクター「おしゃべりフラワー」

「おしゃべりフラワー」商品概要

たまに勝手にしゃべり出す

おしゃべりボタンを押すと、いつでもしゃべってくれる。どんな言葉が飛び出すかはお楽しみ

たくさん押すと、特別なメッセージを聞けることも

収録言語は全11種類

生活にあわせておしゃべり

1時間ごとに時刻を教えてくれる。たまに間違えてしまうこともあるが、ちゃんと訂正してくれる。

朝から夜まで、時間帯に合ったおしゃべりもする。

設定した起床時刻や就寝時刻に合わせて声をかけてくれる。

勉強や読書に集中したいときは、おしゃべりボタンを長押しすると、翌日の起床時刻までおとなしくしている。

部屋の気温を感じるほか、電池の残量を知らせてくれることもある。

「ワンダーーー！」の掛け声とともに、「スーパーマリオブラザーズ ワンダー」のBGMが流れるモードもある。おしゃべりボタンを押して楽しく合いの手を入れることができる。

イメージ

イメージ

イメージ

「おしゃべりフラワー」

【セット内容】

・「おしゃべりフラワー」本体

・セーフティガイド

【商品仕様】

・サイズ（本体）：高さ13.5cm 重さ208g（乾電池を含まない）

・単3形アルカリ乾電池（2本）とプラスドライバー（サイズ：1番）が別途必要。

(C) Nintendo