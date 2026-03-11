ガソリン“170円”に 補助金再開へ　価格高騰続き高市首相が表明

中東情勢の悪化に伴いガソリン価格が高騰していることを受け、政府は1リットルあたり170円程度に抑えるため補助金を再開すると発表しました。

政府は、ガソリンの全国の平均価格を1リットルあたり170円程度に抑えるため、170円を超えないよう石油元売りに対し19日から補助金の支給を行います。

ガソリンスタンドの店頭価格には、1週間から2週間程度で反映される見通しです。

高市首相：

中東情勢の先行きはいまだ予断を許さない状況なので、事態が長期化する場合にも息切れすることなく、持続的に国民の皆さまの生活を支えるべく、今後とも支援のあり方は柔軟に検討する。

また、3月下旬以降、原油の輸入が大幅に減少する見通しを受け、日本国内の石油備蓄を16日にも放出する方針です。

まず、民間備蓄15日分を放出し、その後1カ月分の国家備蓄を放出して、安定供給につなげる狙いです。

9日時点のレギュラーガソリンの全国の平均価格は、3カ月ぶりに160円台となりました。

石油情報センターは来週のガソリン価格について、卸売価格が25円ほど上昇するのに伴い、同じ程度値上がりする見通しを示しています。