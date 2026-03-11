１１日、黒竜江省双鴨山市の空に昇る月。（双鴨山＝新華社配信／韓陽）

【新華社ハルビン3月11日】中国各地で11日、今年最小の下弦の月が見られた。下弦の月は旧暦の月の後半に現れ、午前0時前後に昇り、正午ごろに沈む。

１１日、黒竜江省の亜布力（ヤブリ）スキー場の空に昇る月。（ハルビン＝新華社配信／曽東）

１１日、黒竜江省チチハル市の空に昇る月。（チチハル＝新華社配信／王勇剛）

１１日、黒竜江省大興安嶺地区の空に昇る月。（大興安嶺＝新華社記者／荘宇）

１１日、黒竜江省ハルビン市の空に昇る月。（ハルビン＝新華社配信／劉大鵬）

１１日、黒竜江省ハルビン市で、月に指を寄せる構図の写真を撮る人。（ハルビン＝新華社配信／劉大鵬）

１１日、黒竜江省伊春市の空に昇る月。（伊春＝新華社配信／李佳星）

１１日、黒竜江省富錦市の空に昇る月。（富錦＝新華社配信／曲玉宝）

１１日、黒竜江省嘉蔭県の空に昇る月。（嘉蔭＝新華社配信／李紹軍）