Homecomings、Ba.福田穂那美の卒業公演からライブ音源を配信リリース
Homecomingsが、2025年12月に開催した＜“the aquarium of illumination and night glare” December 18, 2025＞のライブ音源を3月18日に配信リリースすることが決定した。
本公演はBa.福田穂那美の卒業公演であり、これまでカバー曲のライブ音源の配信はあったが、オリジナルソングは初のライブ音源となる。サポートドラムに吉木諒祐(The Novembers)を迎えており、彼女たちの代表曲「HURTS」や「US / アス」、昨年リリースの最新曲「every breath」などシューゲイズのような轟音から畳野のボーカルが美しく響くミディアムナンバーなど全15曲を収録。
ジャケット写真には終演後の4人の集合写真を使用。Apple MusicおよびSpotifyではPre-add/Pre-saveの受付が開始されている。
Homecomingsは2026年2月から3月にかけて全国ツアー＜I’m not ok. you’re not ok. and that’s ok.＞を開催中。ツアーのサポートメンバーにはYUNA(Dr.)、関根史織(Ba.)が決定し、新体制で各地を巡っている。ツアーファイナルは3月18日に恵比寿LIQUIDROOMにて開催され、チケットは現在受付中。
■ライブアルバム『 “the aquarium of illumination and night glare” December 18, 2025』
2026年3月18日（水）配信リリース
Pre-add/Pre-save https://Homecomings.lnk.to/aquariumlive
01 Blue Hour
02 HURTS
03 luminous
04 euphoria / ユーフォリア
05 every breath
06 Drowse
07 recall(I’m with you)
08 Shadow Boxer
09 ghostpia
10 slowboat
11 Air
12 LIGHTS
13 US / アス
14 blue poetry
15 angel near you
◾️＜Homecomings Tour 2026 I’m not ok. you’re not ok. and that’s ok.＞
2026年2月10日（火）京都・KYOTO MUSE
OPEN 18:00 / START 19:00
2026年2月11日（水・祝）石川・金沢vanvan V4
OPEN 16:30 / START 17:00
2026年2月20日（金）大阪・梅田Shangri-La
OPEN 18:30 / START 19:00
2026年2月21日（土）香川・高松 Sound space RIZIN’
OPEN 16:30 / START 17:00
2026年2月23日（月・祝）福岡・福岡 BEAT STATION
OPEN 16:00 / START 17:00
2026年2月28日（土）北海道・札幌SPiCE
OPEN 16:00 / START 17:00
2026年3月13日（金）愛知・名古屋 JAMMIN’
OPEN 18:00 / START 19:00
2026年3月15日（日）宮城・仙台 Darwin
OPEN 16:30 / START 17:00
2026年3月18日（水）東京・LIQUIDROOM
OPEN 18:00 / START 19:00
▼チケット
STANDING 5,500円
学割STANDING 4,000円
https://w.pia.jp/t/homecomings-tour2026/
お問合せ：HOTSTUFFPROMOTION 050-5211-6077
企画制作：Second Royal Records / カクバリズム / HOT STUFF PROMOTION
協力：PONY CANYON
