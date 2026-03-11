アップスタートが上昇 銀行免許取得申請を計画＝米国株個別 アップスタートが上昇 銀行免許取得申請を計画＝米国株個別

（NY時間09:51）（日本時間22:51）

アップスタート＜UPST＞ 28.48（+0.32 +1.14%）



フィンテックのアップスタート＜UPST＞が上昇。銀行免許取得を申請する計画を明らかにしたことが材料視されている。ＡＩを活用した融資プラットフォームのコスト削減と効率化を目指す。



同社は、アップスタート銀行の設立に向けて通貨監督庁（ＯＣＣ）と米連邦預金保険公社（ＦＤＩＣ）に申請する予定。さらに、ＦＲＢに対して銀行持株会社になるための申請も行う計画。



この構造の簡素化により、借り手により低い金利を提供できるようになるとしている。一方、地域の顧客預金を巡って競争する計画はないとも説明した。



【企業概要】

消費者のローンに対する需要を集約し、融資パートナーのAI対応ネットワークに接続するクラウド型プラットフォームを提供する。消費者はより高い承認率・低金利や自動化サービスを、融資パートナーは新規顧客へのアクセス、詐欺や損失率の低下、融資プロセスの自動化促進等の為のサービスを利用できる。



