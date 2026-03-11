ＥＸＩＬＥ ＮＡＯＴＯが１１日、東京・日本武道館で自身２度目のソロツアー「ＮＡＯＴＯ ＰＲＥＳＥＮＴＳ ＨＯＮＥＳＴ ＴＯＷＮ ２０２６」のファイナル公演を開催した。

ソロでは初となる日本武道館公演で、豪華なコラボレーションが次々と実現した。公演前には「リハが大変だった。１個本番を終えたぐらい、全ての力を使った」と明かすほど、多数のゲストが登場。全７公演に出演したＳＷＡＹと「ＫＩＤ ＰＨＥＮＯＭＥＮＯＮ」とは多くの曲で共演。息ぴったりのパフォーマンスで観客を魅了した。

２人のサプライズゲストもステージを彩った。「Ｄａ―ｉＣＥ」のリーダー・工藤大輝の双子の兄（？）のｃｌａｑｕｅｐｏｔとＴａｎｉ Ｙｕｕｋｉとコラボ。ｃｌａｑｕｅｐｏｔとは、最新アルバムのリード曲である「Ｍｉｄｎｉｇｈｔ ｆｅａｔ．ｃｌａｑｕｅｐｏｔ」を熱唱。また、Ｔａｎｉ―と披露した「ＨＢ２Ｕ ｆｅａｔ．Ｔａｎｉ Ｙｕｕｋｉ」では、今ツアーのために、３か月間練習したというピアノの弾き語りも挑戦し、ファンを驚かせた。

アンコールでは、ＤＪ ＭＡＫＩＤＡＩや白浜亜嵐などが所属する「ＰＫＣＺ（Ｒ）」が登場。「Ｗｅｌｃｏｍｅ ｔｏ ｔｈｅ ｔｏｗｎ ｆｅａｔ．ＰＫＣＺ（Ｒ）」など２曲で共演を果たし、会場を熱狂させたまま幕を閉じた。