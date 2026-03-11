ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「お茶でもどう？家行ってもいい？」距離感が近すぎるママ友との付き… 「お茶でもどう？家行ってもいい？」距離感が近すぎるママ友との付き合い方がわからない！ 部屋が汚いと断ってもダメなの!? 「お茶でもどう？家行ってもいい？」距離感が近すぎるママ友との付き合い方がわからない！ 部屋が汚いと断ってもダメなの!? 2026年3月11日 22時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 息子の幼稚園で知り合ったばかりの瞳さん。毎日頻繁に連絡してきたり、「家に行っていい？」と強引に迫ってきたり…。直子さんは、今までママ友付き合いをしたことがなく、距離の近さに違和感を感じても、彼女に合わせてしまったのです…。＞＞【まんが】距離感がおかしいママ友 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】距離感がおかしいママ友 「私が色々教えてあげる！だから家に入れて？」引っ越し先のお隣さんが強烈過ぎて困るんですけど…！ これからやっていける？ 「最近の母親はスマホに頼りすぎなのよ…愛情不足になるわよ？」強烈義母の常識に合わせないとダメですか？