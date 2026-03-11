東北の被災地では１１日、各地で追悼式が行われた。

遺族らは亡き家族に思いをはせ、若い世代は震災の記憶と教訓を語り継いでいくことを誓った。

◆

宮城県七ヶ浜町では３年ぶりに追悼式が行われ、震災後に生まれた町立七ヶ浜中学２年の中田圭祐君（１４）が「私たちは命を守るための学びを止めない」と誓いの言葉を述べた。

中田君の家族は震災で無事だったが、祖父母の自宅が津波で流された。学校では震災の教訓を学んだり、避難所の設置訓練などに取り組んだりしてきたという。

「七ヶ浜の海が大好きだ。けれど穏やかな海が牙をむき、尊い命と当たり前の日常を奪い取ったことを忘れてはならない」。中田君はそう語り、「また来るかもしれない災害に対し、大切な人を守るための強さを身につけたい」と決意を述べた。

中田君は式典後、「１５年前の経験を、自分たちがしっかり引き継ぐという思いを持って話せた」と晴れやかな表情を見せた。

岩手県釜石市の追悼式では、父親の剛さん（当時３５歳）を亡くした県立釜石高３年の山陰皇騎（おうき）さん（１７）が「３月１１日は私にとって特別な日。一生記憶をつないでいきたい」と誓った。

剛さんは大槌町の職場から自宅に戻る際、津波にのまれ、約８か月後に遺体で見つかった。山陰さんは当時２歳。父のことは母親の瑠里子さん（４８）の話から想像するしかなかった。物心がつき、友達が父親と遊ぶ姿を見ると、寂しさに押しつぶされそうになった。

高校では、生徒でつくる防災活動グループ「夢団（ゆめだん）」に参加。津波の速さなど防災の知識を学ぶカードゲームを考案した。

式典では「記憶を持つ最後の世代である私たちが語り継ぎ、記憶、教訓を風化させないことが使命だ」と力強く語った。

福島市で行われた福島県主催の追悼式。代表で言葉を述べた相馬市の鈴木祥高さん（４３）は、津波で父親の謙太郎さん（当時６４歳）を亡くした。「あの日起きたことは、全て悪い夢だったのではないか。そんな思いが消えることはない」と語った。

謙太郎さんは責任感が強く、周囲に頼られる存在だった。震災が起きた日も、近所の高齢者らを避難させた後で津波にのまれたという。自宅は浪江町にあったが、東京電力福島第一原発事故が起き、放射能に阻まれ捜索もできなかった。「助けを求めていた声が、あのがれきの下にあったかもしれない」と悔やむ。

１５年がたち復興を実感しているが、「被災地の声は届きにくくなっている」とも感じている。「被害に遭った者にしか分からない痛みが存在する。被災者一人ひとりの心の震えに耳を傾けてほしい」と訴えた。