ＤＤＴ１１日の新宿フェイス大会でＫＯ―Ｄ６人タッグ王者の上野勇希（３０）、Ｔｏ―ｙ（２６）、武知海青（２８）組が、挑戦者の正田壮史（２４）、高鹿佑也（２８）、佐藤大地（１７）組に敗れ、王座陥落となった。

王者組の武知はＬＤＨ所属の１６人組ダンス＆ボーカルグループ「ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥ」のメンバーとしても活躍。この日は若手ユニット「ペールユース」とのＶ３戦となった。

武知は３人同時のトペ・コンヒーロを発射するなど空中戦で躍動。一進一退の攻防の中、正田にスワンダイブ式フォアアームをさく裂させた。

しかしカバーは高鹿のカットが間に合い３カウントとはならず。助太刀に入った上野、Ｔｏ―ｙが高鹿の水車落としで排除されると、正田＆佐藤の合体フェイスバスターで大ダメージを食らう。最後は正田に三角蹴りから、チカラＫＯＢＵムキムキ（変型フィッシャーマンバスター）で叩きつけられ、３カウントを聞いた。

試合後、バックステージで武知は「ほんまに悔しい。前の負けから２連敗。こんなにも言葉が出ないのか…」と絶句していた。試合後のリングでは正田から「成長してるな」と言葉をかけられたが「ちょっと腹が立ちました。チャンスがあれば早めにやり返しをさせてほしい。新人なのでこんな生意気な口聞けるかわからないですけど、このままじゃ気持ち悪いです」とリベンジに燃えていた。