「色味もシルエットも最高！」【しまむらパンツ】を使った「大人カジュアルコーデ」

楽ちんかつおしゃれに見せたいなら、ゆるっとしたパンツスタイルがおすすめ。今回は【しまむら】のパンツを使った「大人カジュアルコーデ」を紹介します。リラックス感がありながらサマ見えが狙えるパンツは、春のデイリーカジュアルで手放せなくなるかも。おしゃれさんの着こなしをぜひ真似してみて。

華やかなフリルアイテムと合わせて鮮度アップ

【しまむら】「TT*TOMOキリカエPT」\1,639（税込）

サイドの切り替えデザインがアクセントになったスウェットパンツ。@chii_150cmさんによると「オールシーズン穿ける生地」とのことで、高コスパなのが魅力。華やかなフリルアイテムと合わせれば、女性らしさがアップします。清潔感のある淡色で春らしい印象に。

辛口なブルゾンと合わせて大人顔に

【しまむら】「TT*NATイージーパンツ」\1,969（税込）

フレアシルエットで、脚長効果にも期待できるパンツ。ゆったりしすぎずラフ見えしにくいので、大人も取り入れやすそうです。@uuut3671さんは「色味もシルエットも最高すぎ」と絶賛。淡色のパンツを引き締める、黒のレザー調ブルゾンを合わせて辛口に仕上げています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@chii_150cm様、@uuut3671様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M