◆アジアチャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）東地区決勝トーナメント１回戦第２戦 神戸２―１ＦＣソウル（１１日・ノエビアスタジアム神戸）※神戸が２戦合計３―１で準々決勝進出

神戸が元日本代表ＦＷ大迫勇也、同ＭＦ井手口陽介のゴールでＦＣソウルに逆転勝ちし、４日のアウェー戦との２戦合計３―１で昨季逃した８強進出を果たした。準々決勝以降は４月、サウジアラビアで集中開催される予定だが、空爆が起きるなど中東の政情は不安定。この日の試合後の記者会見で見解を問われた神戸のミヒャエル・スキッベ監督が持論を述べた。

「まず、最初に戦争自体が本当に残念なことなので、なるべく早く終わってほしい。もちろんサッカーは素晴らしいが、戦争が起こっているなら、そちら（安全）のほうが大事だと考えている」

その上で指揮官が、案の１つとして挙げたのが、日本開催だ。

「（サウジアラビアでの）ファイナルトーナメント開催がもし難しいなら、日本で開催されても私は（出場国から）特に何も不平不満はないと思う。日本は平和だ。もちろん私が決めることではないが、ＡＦＣ（アジアサッカー連盟）のほうで、出場チームに準じた場所で、ファイナルトーナメントの場所が決まればいい」

スキッベ監督はかつて、アル・アイン（サウジアラビア）を率いたこともある。

「私はサウジアラビアで仕事をしたこともあるので、国や人々は大好きだ。でも、もしサウジアラビアで開催できないなら、アラブの国の友人の皆さんと日本で会えればうれしいと個人的に思っている」

現在、西地区の決勝トーナメント１回戦は延期されている状態。今後の大会開催に関して、ＡＦＣの判断、発表が待たれる。