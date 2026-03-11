¡Úµð¿Í¡Û±ºÅÄ½ÓÊå¤¬Âç³Ø»þÂå²á¤´¤·¤¿»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¡¦Ê¡²¬¤Çà£¸ÀïÏ¢Â³°ÂÂÇá¡Ö¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡×
¢¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£±£µ¡½£²µð¿Í¡Ê£±£°Æü¡¦¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î±ºÅÄ½ÓÊåÆâÌî¼ê¤¬à£¸ÀïÏ¢Â³°ÂÂÇá¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÂåÁö¤Î¤ß½Ð¾ì¤Î£²£³Æü¡¦³ÚÅ·Àï¤ò½ü¤¡¢ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿»î¹ç¤Ï£¸»î¹çÏ¢Â³¤Ç£È¥é¥ó¥×¤ò¤È¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£´²ó¤Î¼éÈ÷¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¡££·²ó£±»à¤ÎÂè£±ÂÇÀÊ¤Ç¥ª¥¹¥Ê¤Î½éµå¡¢£±£²£¹¥¥í¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òÂª¤¨¡¢±¦Á°¤Ë±¿¤ó¤À¡£¡Ö¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Æ¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¤ò¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÊÑ²½µå¤ò¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¼ý³Ï¤Ç¤·¤¿¡£°ú¤¤Ä¤±¤ÆÂÇ¤Ä¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¡£
¡¡±ºÅÄ¤ÏÊ¡²¬¸©¤Ë¤¢¤ë¶å»ºÂç½Ð¿È¡£¡ÖÍ§Ã£¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Íè¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶å»ºÂç¤Î»þ¤Î²¸»Õ¤âÍè¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ø¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤Æ¤ä¤í¤¦¡Ù¤È»×¤Ã¤ÆÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿Ãæ¤Ç·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡³«Ëë¤Þ¤Ç»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£