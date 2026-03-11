フジコーズ、一夜限り復活決定 『AGESTOCK2026』オープニング飾るSPアクト【出演コメント掲載】
2025年3月に終了したフジテレビ系『オールナイトフジコ』のオーディションで選ばれたフジコーズが、3月15日に開催されるライブイベント『AGESTOCK2026 in 国立代々木競技場 第一体育館』で、スペシャルオープニングアクトとして一夜限りの復活を果たすことが決定した。
【写真】友恵温香、松尾実李果ら5人のショットとコメント
同イベントはAGESTOCK2026実行委員会とYOAKE entertainmentが主催。2023年度から4年連続で国立代々木競技場 第一体育館で開催されるアリーナライブとなる。
ステージには、グループ卒業後それぞれの道を歩んでいるフジコーズのメンバーが再び集結。かつての「情熱」や「叶えられなかった夢」を胸に、再びステージへ戻る形となる。スペシャルオープニングアクトとして登場し、イベントの幕開けを盛り上げる。
イベントでは、フジコーズのパフォーマンスを皮切りに、豪華アーティストが出演予定。国立代々木競技場 第一体育館を熱気に包むステージが展開される。
これまでに第1弾出演アーティストとしてCANDY TUNE、CUTIE STREET、SWEET STEADY、Hump Back、第2弾出演アーティストとしてWILD BLUE、第3弾出演アーティストとしてRYOKI MIYAMAの出演が発表されている。
■フジコーズ 出演コメント
【友恵温香】
フジコーズとして再びこのステージに立てること、とても光栄です。いないメンバーの想いを乗せて、オープニングから全力で会場を盛り上げます。勢いと熱を、肌で感じてください。この伝説の瞬間を、その目に焼き付けてほしい、ここから始まるフジコーズの伝説を、ぜひ応援してください！
【松尾実李果】
2度目まして!!松尾実李果です！再びフジコーズとして「AGESTOCK」のオープニングアクトをやらせて頂けることに感謝です。まさかのフジコーズでのパフォーマンス！激アツ襲来ということで、一緒に盛り上がってもらえると嬉しいです！
【出町杏奈】
こんにちは!出町杏奈です!約1年ぶりに、このような大きな舞台に、そしてこのメンバーで立たせていただけること、大変嬉しく思います！練習も、みんなでたくさん頑張りました！ぜひ精一杯のパフォーマンスをするので、ぜひ見ていただけると嬉しいです！
【和智日菜子】
フジコーズ1期生の和智日菜子です。フジコーズとして再びステージに立てることをとても嬉しく思います。この貴重な機会に感謝し、オープニングアクトとして最高のパフォーマンスができるよう精一杯頑張ります!
【山中ありさ】
死ぬまでにアイドルとしてトロッコに乗る!それが私の夢です。憧れのアイドルの皆さんと同じステージに立てて本当に嬉しいです。1人でも「ありさ」を見つけてくれるよう本気でパフォーマンスします！
