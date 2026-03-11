Image: 三浦一紀

メモリ節約を心がけよう。

MacBook Neoは9万9800円からという、破格値のMacBook。ちょっと使ってみたところ、原稿書いたり写真を編集したり、Office系ソフトを使ったりするぐらいなら、何の問題もなくスイスイ動いてくれます。

Photo: 三浦一紀 MacBook Neoは256GBモデルも512GBモデルもメモリは8GB

でも、過信は禁物。だって、メモリ8GBしかありませんから。Apple（アップル）のことなので、8GBでちゃんと使えるようには設計されているとは思いますが、やはりヘビーな作業は辛いでしょう。

8GBという、限られた資源は大事にしなければなりません。そこでオススメしたいのが、メインWebブラウザをSafariにすることです。

Google Chromeはメモリ消費量が大きい

Webブラウザの雄といえば、やはりGoogle Chromeです。僕は、めちゃくちゃお世話になっています。

でも、Chromeってメモリ消費量が大きいんですよね。8GBしかメモリのないMacBook Neoとは相性が悪いかもしれません。

そこで、macOS標準搭載の「Safari」ですよ。Safariはメモリ消費量が少なく、サクサク動くWebブラウザ。OSと密接な関係にあり、レンダリングなどの重い作業はOSが担当するため、Safari自体はサクサクなんです。

50枚のタブを開いた結果は？

ChromeとSafari、どれくらい動作に違いがあるのか。ちょっとした実験をしてみました。両ブラウザでタブを50枚開いて、その挙動と消費メモリ量を見てみようと思います。

まずはChrome。50枚のタブを開いた状態で「アクティビティモニタ」を起動しました。

Image: 三浦一紀

「使用済みメモリ」は7.46GBと8GBギリギリまで使っています。物理メモリが不足しているときにSSDを一時的な仮想メモリとして使う「スワップ使用領域」は9.31GB。かなりSSD側に負担がかかっています。また、物理メモリの容量が不足した際に、未使用データを圧縮して確保する「圧縮」は4.16GB。圧縮されている容量が大きいほど、PC全体がメモリ不足に陥ってるということなので、かなり厳しい状態です。

ちなみに。この状態でほかのアプリを起動したり、ウィンドウを開こうと思っても、かなりカクカク。ワンテンポどころかスリーテンポくらい遅れて反応します。キャプチャも取れず…。うーん、かなり厳しい。

お次はSafari。

Image: 三浦一紀

使用済みメモリは6.59GB、スワップ使用領域は2.12GB、圧縮は3.09GB。どの数値も、Chromeより良好。この状態での動作に関しても、Chrome使用時に比べると軽快で、テキスト入力やウィンドウの移動などは普通に行なえました。

Image: 三浦一紀 キャプチャも取れました

Safariをメインにしよう

この実験から、Safariのほうがメモリに負担がかからないということがわかりました。チップはA18 Proなので、複数のアプリを立ちあげての作業は苦手ですし、メモリ8GBで負担の大きな作業にも不向き。

でも、一番使うであろうWebブラウザをSafariにして軽量化することで、MaBooK Neoの限りあるメモリの大量消費を防止すれば、動作がモタモタすることを防げます。

しかも、SafariってmacOS標準だから、わざわざインストールしなくても使えるというのもポイント。僕も、MacBook Neoを手に入れたので、Safariをメインにしてみようと思います。

Photo: 三浦一紀