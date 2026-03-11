イラン情勢の悪化による原油価格の急騰を受け、高市早苗首相が備蓄している石油を放出し、レギュラーガソリンの全国平均小売価格を1リットル当たり170円程度に抑える方針を11日に発表した。ただ既に福岡市内の多くのガソリンスタンドは、12日から店頭価格を引き上げる方針を決定。30円引き上げて180円程度にする店もあり、市民には先行きの見えない状況への警戒感が広がっている。

11日、同市博多区のガソリンスタンドでは、夜にかけて給油待ちの30台の車が列をなし、灯油缶を持って駆けつける客も目立った。

昼は長蛇の列で諦め、夜に再度給油に来た市内のパートの女性（55）は「交流サイト（SNS）で高くなると見た。ガソリン代は毎月1万円ほど。せっかく下がったのに、戦争で上がって困る」とため息。福岡市の警備会社勤務の男性（42）も「会社の同僚に、12日からガソリン代が30円くらい上がると聞いた。備蓄が放出されて、170円だとしても現状より高い。今日は満タンにしておく」とさらなる追加対策を期待。近くの男性会社員（56）は「170円と言っているが、収まりきれないのではないか」と懸念した。

（下村ゆかり、小田瑞穂）