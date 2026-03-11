【ワシントン＝中根圭一】米ホワイトハウスがＸ（旧ツイッター）に投稿した動画に、日本のアニメ作品の映像やゲームの画像が無断で使用されていると制作側から指摘があり、物議を醸している。

アニメ・漫画の人気シリーズ「遊☆戯☆王」の公式サイトは日本時間１１日、同作のアニメ映像が許諾なく使用されていると発表した。問題の動画はホワイトハウスの公式アカウントに同６日に投稿されたもので、米軍が攻撃する実際の映像に、様々な映画やアニメに登場するヒーローの映像が挿入されており、「遊☆戯☆王」のキャラクターとみられる映像も使われていた。投稿には「米国流の正義」との文言も付けられた。

「遊☆戯☆王」の公式サイトは、「原作およびアニメ関係者は一切関与しておらず、使用を許諾した事実もございません」との声明を掲載した。

ホワイトハウスは日本時間５日にも、任天堂のゲーム「ぽこ あ ポケモン」の作風に似せ、「米国を再び偉大に」との文言を入れた画像を投稿していた。

ポケモン・カンパニー・インターナショナルは米メディアの取材に対し、「当社は制作や配信に一切関与しておらず、知的財産の使用許諾も得ていない。当社の使命は世界を一つにすることであり、この使命はいかなる政治的見解や政策とも一切関係はない」との声明を出した。