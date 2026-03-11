¹âÂ´¥ë¡¼¥¡¼¤é½¸·ë¤·¤¿U-19 J¥ê¡¼¥°ÁªÈ´¡¢¡È¥×¥íÍ½È÷·³¡ÉÁ´ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´¤Ë¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤Ç·òÆ®¤â0-1ÇÔÀï
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤Î¾¯¤Ê¤¤¼ã¼êÁª¼ê¤Ë¼ÂÀï¤Îµ¡²ñ¤òºî¤ë¡ÖJFA/J¥ê¡¼¥°¥Ý¥¹¥È¥æ¡¼¥¹¥Þ¥Ã¥Á¡×¤¬11Æü¡¢CS¥¢¥»¥Ã¥È¹Á¥µ¥Ã¥«¡¼¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢U-19 J¥ê¡¼¥°ÁªÈ´¤¬Á´ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£¹âÂ´¥ë¡¼¥¡¼¤òÃæ¿´¤ËÊÔÀ®¤µ¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¥×¥íÆþ¤êÍÎÏ¸õÊä¤ÎÂç³ØÀ¸¤ò¶ì¤·¤á¤ë»þ´ÖÂÓ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¤ÏÃ¥¤¨¤º0-1¤ÇÇÔÀï¡£¸åÈ¾42Ê¬¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿Ë¡À¯ÂçFW¾®ÃÓÄ¾Ìð(3Ç¯=Á°¶¶°é±Ñ¹â)¤ÎÆÀÅÀ¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡U-19 J¥ê¡¼¥°ÁªÈ´¤Ï3-5-2¤ÎÉÛ¿Ø¤ÇÎ×¤ó¤À¡£GK¤Ï¾®Àîßê(¹Åç=¹Åç¥æ¡¼¥¹)¤¬ÀèÈ¯¤·¡¢3¥Ð¥Ã¥¯¤Ïº¸¤«¤éDFÂçÀîÍ¤¸è(¼¯Åç=¼¯Åç¥æ¡¼¥¹)¡¢DFµ×ÊÝÍÚÌ´(Ì¾¸Å²°=Á°¶¶°é±Ñ¹â)¡¢DFÂ¼¾å·Ä(²£ÉÍFM=ÂçÄÅ¹â)¡£¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ïº¸¤ËMF¹ÓÌÚ¿ÎæÆ(¤¤¤ï¤=¿ÀÂ¼³Ø±à¹â)¡¢±¦¤ËDF¾¾ËÜ²ÌÀ®(¾ÅÆî=Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¹â)¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£3¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ï¥¢¥ó¥«¡¼¤ËMFÎÓ½ÙÍ¤(ÀîºêF=ÀîºêF U-18)¤¬¹½¤¨¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤ÏMFÊ¡ÅçÏÂµ£(Ê¡²¬=¿ÀÂ¼³Ø±à¹â)¤ÈMFÃæÀÑàª(GÂçºå=GÂçºå)¡£2¥È¥Ã¥×¤ÏFW¸Å²°ÊâÌ´(ÀçÂæ=ÀçÂæ¥æ¡¼¥¹)¤ÈFWµÈÅÄÌ«³¤(¼¯Åç=¼¯Åç¥æ¡¼¥¹)¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ëÁ´ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´¤Ï4-4-2¡£GK¥Ç¥å¡¼¥Õ¥¨¥Þ¥Ë¥¨¥ëÑÛÂÀÏ¯(Î®ÄÌ·ÐºÑÂç3Ç¯=Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¹â)¤¬¥´¡¼¥ë¤ò¼é¤ê¡¢4¥Ð¥Ã¥¯¤Ïº¸¤«¤éDFúÉ¸¶Î¦¿Í(ÌÀ¼£Âç3Ç¯=GÂçºå¥æ¡¼¥¹)¡¢DFºä°æÍªÈô(Ê¡²¬Âç3Ç¯=Î©ÀµÂçÞÄÆî¹â/Ê¡²¬ÆâÄê)¡¢DF¾®ß·À²¼ù(ÌÀ¼£Âç3Ç¯=ÂçµÜU18)¡¢DF¾ïÆ£ÁÕ(Ãæ±ûÂç3Ç¯=¶½Ô¢¹â/ÇðÆâÄê)¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÏMFÁ°ÅÄ²÷(¿ÀÆàÂç3Ç¯=Âç¼êÁ°¹â¾¾¹â/Ê¡²¬ÆâÄê)¤ÈMF°ËÆ£Íã(µþÅÔ»º¶ÈÂç3Ç¯=CÂçºåU-18)¤¬ÁÈ¤ß¡¢¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Ïº¸¤ËMF¹â¶¶µ±(ÅìÍÎÂç3Ç¯=ÂçµÜU18)¡¢±¦¤ËMF¿¿ÅÄÏ¡»Ê(´ØÀ¾Âç3Ç¯=Åì»³¹â)¡£2¥È¥Ã¥×¤ÏFWËÌÉÍÎ°À±(Ãæ±ûÂç3Ç¯=Ê¡²¬U-18/Ê¡²¬ÆâÄê)¤ÈFWÊ¿ÈøÍ¦¿Í(ÆüËÜÂç3Ç¯=»ÍÆü»ÔÃæ±û¹©¹â/ÅìµþVÆâÄê)¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡»î¹ç½øÈ×¤ÏÁ´ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´¤¬Àª¤¤¤ò¸«¤»¡¢¶ÉÌÌ¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ÇJ¥ê¡¼¥°ÁªÈ´¤ò°µÅÝ¡£ËÌÉÍ¤¬µ×ÊÝ¤Ë1ÂÐ1¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤Æ¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Þ¤Ç¿¯Æþ¤·¤¿¤ê¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤À¤ê¤È¡¢Ç¯¾å¤Î¥×¥íÍ½È÷·³¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬J¥ê¡¼¥°ÁªÈ´¤âÂçÀî¤¬¤³¤È¤´¤È¤¯¥Ô¥ó¥Á¤òÁË¤à¤È¡¢Á°È¾15Ê¬¤´¤í¤«¤é¤Ï¸Å²°¤ÈµÈÅÄ¤ÎFCÂ¿ËàJr¥æ¡¼¥¹½Ð¿È¥³¥ó¥Ó¤¬¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤ÇÂ¸ºß´¶¡£Æ±18Ê¬¤Ë¤ÏÂ¼¾å¤òµ¯ÅÀ¤Ë¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯Êø¤·¡¢µÈÅÄ¤¬ÀË¤·¤¤¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âÁ´ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´¤¬¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ÎÉÛ¿Ø¤ËÌÂ¤¤¤¬½Ð¤ë¤Ê¤«¡¢J¥ê¡¼¥°ÁªÈ´¤¬¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤ÎÂÐ±þ¤Ç¾å²ó¤ê¡¢·ÁÀª¤ÏÂç¤¤¯µÕÅ¾¡£¤È¤³¤í¤¬Á°È¾22Ê¬¡¢µÈÅÄ¤Î·èÄêÅª¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤¬¥Ç¥å¡¼¥Õ¥¨¥Þ¥Ë¥¨¥ë¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢Æ±45Ê¬¤Ë¤âµÈÅÄ¤Î¶»¥È¥é¥Ã¥×¤«¤é¤Î¥·¥å¡¼¥È¤â¥Ç¥å¡¼¥Õ¥¨¥Þ¥Ë¥¨¥ë¤Ë»ß¤á¤é¤ì¡¢0-0¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¶ÉÌÌ¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬Å¬±þ¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢·è¤á¼ê¤Ï·ç¤¤¤¿45Ê¬´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
DFÂ¼¾å·Ä(²£ÉÍFM=ÂçÄÅ¹â)¤Î¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤¬¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤Îµ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
MF¹ÓÌÚ¿ÎæÆ(¤¤¤ï¤)¤ÈMFÊ¡ÅçÏÂµ£(Ê¡²¬)¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à¹â½Ð¿È¥³¥ó¥Ó¤¬Â·¤Ã¤ÆFK¥¥Ã¥«¡¼¤ËÎ©¤Ä¾ìÌÌ¤â
¡¡U-19 J¥ê¡¼¥°ÁªÈ´¤Ï¸åÈ¾³«»Ï»þ¡¢ÂçÀî¤Èµ×ÊÝ¤Î2Áª¼ê¤Î¤ß¥Ô¥Ã¥Á¤Ë»Ä¤·¡¢9¿Í¤ò°ìµ¤¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£GK¤Ï¾¾ÅÄ½Ù(²¬»³=ÀÄ¿¹»³ÅÄ¹â)¤¬Ì³¤á¡¢3¥Ð¥Ã¥¯¤Ïº¸¤«¤éDF±Ê°æÂçµÁ(ÀçÂæ=ÀçÂæ¥æ¡¼¥¹)¡¢ÂçÀî¡¢µ×ÊÝ¤ÎÊÂ¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ïº¸¤ËMF¿ËÀ¸ÎÃÂÀ(À¶¿å=À¶¿å¥æ¡¼¥¹)¡¢±¦¤ËMF»³²¼æÆÂç(¿å¸Í=Ì¾¸Å²°¹â)¡£3¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÏMF»³ËÜÅ·æÆ(GÂçºå=GÂçºå¥æ¡¼¥¹)¤¬¥¢¥ó¥«¡¼µ¤Ì£¤Ë¹½¤¨¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤ËMF¿û¸¶ÍªÂÀ(FCÅìµþ=FCÅìµþU-18)¤ÈMFº£°æ·ò¿Í(ÅìµþV=ÅìµþV¥æ¡¼¥¹)¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£2¥È¥Ã¥×¤ÏFWÄÍËÜ°ìºé(µÜºê=ÈÓÄÍ¹â)¤ÈFWÅÏÊÕÈ»ÅÍ(¿À¸Í=¿À¸ÍU-18)¤¬ÁÈ¤ó¤À¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ëÁ´ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´¤âÁ°ÅÄ¤ÈÊ¿Èø¤Î2Áª¼ê¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤Ë»Ä¤·¡¢9¿Í¤ò°ìµ¤¤Ë¸òÂå¡£GK³¤ËÜ·ÄÂÀÏ¯(Áá°ðÅÄÂç3Ç¯=ÂçµÜU18)¤¬¥´¡¼¥ë¤ò¼é¤ê¡¢4¥Ð¥Ã¥¯¤Ïº¸¤«¤éDFÃæÂ¼Î°À»(ÅìÍÎÂç3Ç¯=²£ÉÍFC¥æ¡¼¥¹)¡¢DF¾®ÀîÎËÌé(ÃÞÇÈÂç3Ç¯=ÉÙ»³U-18)¡¢DFÇßÄÅÎ¶Ç·²ð(Ë¡À¯Âç3Ç¯=¼¯Åç¥æ¡¼¥¹)¡¢DFÎÓã¹Áó(¹ñ»Î´ÜÂç3Ç¯=µþÅÔµÌ¹â)¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÏMFÂç¶¶ÅÍÍ£(ÅìÍÎÂç3Ç¯=ÇðU-18)¤ÈÁ°ÅÄ¤¬ÁÈ¤ß¡¢¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Ïº¸¤ËMF¾®ÃÓÄ¾Ìð(Ë¡À¯Âç3Ç¯=Á°¶¶°é±Ñ¹â)¡¢±¦¤ËMF¸ÅÃ«É¢²ð(Åìµþ¹ñºÝÂç3Ç¯=ÆüÂÎÂçÇð¹â/ÇðÆâÄê)¡£2¥È¥Ã¥×¤ÏFW¾®À¾æûÅÍ(¹ñ»Î´ÜÂç3Ç¯=Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¹â)¤ÈÊ¿Èø¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ÏJ¥ê¡¼¥°ÁªÈ´¤¬Æþ¤ê¤«¤éÀª¤¤¤ò¸«¤»¡¢¿å¸Í¤ÇJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Î¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë»³²¼¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ê»Å³Ý¤±¤Ç±¦¥µ¥¤¥É¤òÂÇ³«¡£°ìÊý¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´¤âÃæÂ¼¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥Ã¥×¤Çº¸¥µ¥¤¥É¤ÎÇØ¸å¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢AFC U23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸ÅÃ«¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤ò²¿ÅÙ¤âÂÇ³«¤·¤¿¤ê¤È¥µ¥¤¥É¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¡¢¸åÈ¾22Ê¬¤Ë¤Ï¸ÅÃ«¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤éÊ¿Èø¤¬ÀË¤·¤¤¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤ÀJ¥ê¡¼¥°ÁªÈ´¤ÏÂçÀî¤Èµ×ÊÝ¡¢Á´ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´¤Ï¾®Àî¤ÈÇßÄÅ¤ÎCB¿Ø¤¬°ÂÄê¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£J¥ê¡¼¥°ÁªÈ´¤Ï¸åÈ¾25Ê¬¡¢ÂçÀî¤Èµ×ÊÝ¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¾¾ËÜ¤ÈÎÓ¤¬ºÆ½Ð¾ì¤·¤ÆCB¤ËÆþ¤ê¡¢ÂÐ¤¹¤ëÁ´ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´¤âÁ°ÅÄ¤ÈÊ¿Èø¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ°ËÆ£¤ÈËÌÉÍ¤¬ºÆ½Ð¾ì¤·¤¿¡£Ä¾¸å¤Ë¤Ï°ËÆ£¤Î¥¯¥í¥¹¤ËËÌÉÍ¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤À¤¬¡¢ÀË¤·¤¯¤â¥´¡¼¥ë¤ò³ä¤ë¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
°µ´¬¤Î¼éÈ÷ÂÐ±þ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿DFÂçÀîÍ¤¸è(¼¯Åç=¼¯Åç¥æ¡¼¥¹)
¡¡½ªÈ×¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê¹¶ËÉ¤¬Â³¤¡¢J¥ê¡¼¥°ÁªÈ´¤Ï¸åÈ¾32Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤òÆÍÇË¤·¤¿¿ËÀ¸¤¬¿¼¤¤°ÌÃÖ¤Þ¤Ç¤¨¤°¤ê¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹Êý¸þ¤Î¥¯¥í¥¹¤¬¿û¸¶¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤Ï¤¦¤Þ¤¯Åö¤¿¤é¤º¡£Æ±37Ê¬¤Ë¤Ï»³ËÜ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¥í¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥É¤«¤éÄÍËÜ¤¬È´¤±½Ð¤·¤¿¤¬¡¢1ÂÐ1¤Ç¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ï³¤ËÜ¤Î¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÄ¾¸å¤ËÁ´ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´¤¬¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò³«»Ï¡£¾®À¾¤¬ÃæÈ×¤òÎÏ¶¯¤¯»ý¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤«¤é¸ÅÃ«¤¬ÁÀ¤¦¤â¡¢ÀË¤·¤¯¤â¥´¡¼¥ëº¸¤Ë³°¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¸åÈ¾42Ê¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¤¤¿¡£ËÌÉÍ¤Î¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¾®À¾¤¬¥í¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥É¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤ò¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿ÎÓ¤ËÄÌ¤ê¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¥¯¥í¥¹¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤Ø¡£¤³¤ì¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤À¾®ÃÓ¤¬¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¥´¡¼¥ë¤Ë½³¤ê¹þ¤ß¡¢¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÁ´ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´¤¬1-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
MF¾®ÃÓÄ¾Ìð(Ë¡À¯Âç3Ç¯=Á°¶¶°é±Ñ¹â)¤¬·è¾¡ÅÀ
¡¡U-19 J¥ê¡¼¥°ÁªÈ´¤Ï13Æü¡¢CS¥¢¥»¥Ã¥È¹Á¥µ¥Ã¥«¡¼¾ì¤ÇÁ´´Ú¹ñÂç³ØÁªÈ´¤È¤Î¥Ý¥¹¥È¥æ¡¼¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤ò¼Â»Ü¡£Á´ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´¤Ï15Æü¡¢¥¦¥§¡¼¥Ö¥¹¥¿¥¸¥¢¥à´¢Ã«¤ÇÁ´´Ú¹ñÂç³ØÁªÈ´¤È¤ÎÂè25²óÂç³ØÆü´ÚÄê´üÀï¤ò¹Ô¤¦¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)