櫻坂46『14th Single BACKS LIVE!!』『四期生LIVE』が開催決定！BACKS LIVE!! 2日目には武元唯衣の卒業セレモニーを開催

櫻坂46が、5月12・13日に千葉・幕張イベントホールにて、14枚目シングル「The growing up train」のBACKメンバーによる『14th Single BACKS LIVE!!』、6月2・3日に千葉・LaLa arena TOKYO-BAYにて四期生が出演する『四期生LIVE』を開催することが決定。

さらに、5月13日公演では、今作の活動をもって卒業することを発表している二期生の武元唯衣の卒業セレモニーが開催されること発表された。

3月11日にリリースされた14thシングル「The growing up train」の発売を記念したYouTube生配信番組内で流れた告知VTRにて解となった。

『14th Single BACKS LIVE!!』『四期生LIVE』ともにそれぞれ2DAYS開催

14thシングルのBACKSメンバーによる楽曲「ドライフルーツ」は、三期生の村山美羽がセンターを務めており、自身初のBACKS LIVE座長となる。全16名となった新生BACKSによるパフォーマンスに期待しよう。

櫻坂46四期生は、2025年4月に加入し、6月の『四期生 First Showcase』ではじめての舞台に立つと、7月には全国ツアーの東京ドーム公演に出演、その後の京セラドーム大阪公演でも堂々たるステージングを見せた。

さらに、11月には坂道グループ新規生による公演『新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za』全10公演を完遂し、着実に力をつけてきた。

14thシングルに収録されている四期生楽曲「光源」では表題曲の選抜メンバーにも選ばれた浅井恋乃未が初センターを務めている。着実に実力と勢いをつけてきた四期生による単独公演は必見だ。

なお、櫻坂46は4月11・12日には東京・MUFGスタジアム（国立競技場）にて『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』を開催する。

■ライブ情報

『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』

04/11（土）東京・MUFGスタジアム（国立競技場）

04/12（日）東京・MUFGスタジアム（国立競技場）

『14th Single BACKS LIVE!!』

05/12（火）千葉・幕張イベントホール

05/13（水）千葉・幕張イベントホール

※13日は「武元唯衣 卒業セレモニー」を開催

『四期生LIVE』

06/02（火）千葉・La La arena TOKYO-BAY

06/03（水）千葉・La La arena TOKYO-BAY

■リリース情報

2026.02.28 ON SALE

DIGITAL SINGLE「光源」

2024.03.07 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ドライフルーツ」

2026.03.11 ON SALE

SINGLE「The growing up train」

2026.04.08 ON SALE

Blu-ray＆DVD『5th TOUR 2025 “Addiction” TOUR FINAL at KYOCERA DOME OSAKA』

