ガバッと穿くだけ！【大人のしまむら】40・50代の体型カバーに！「コクーンパンツ」

「楽だけど、今っぽい」そんなパンツを探している40・50代へ。【しまむら】の大人向けライン【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】から登場している「コクーンパンツ」は、体型カバーとトレンド感を意識したい人におすすめのアイテムです。春にぴったりの麻混素材に、着回しやすいデニム素材もラインナップ。丸みのあるシルエットで脚のラインを隠しつつ、穿くだけで旬ムードに更新できそう。大人女性の1軍パンツになることうけあいなので、ぜひチェックして。

楽チン × おしゃれ見えが期待できる麻混コクーンパンツ

【しまむら】「コクーンパンツ」\2,420（税込）

公式Instagramで「ゆったりシルエットにおしゃれ見え」と紹介されているコクーンパンツ。ふんわり丸みのあるシルエットと、立体感を演出する裾ギャザーデザインも魅力です。ベイカーパンツ風の大きめポケットが、シンプルな中にもアクセントをプラス。春にぴったりの麻混素材 × ウエスト総ゴム仕様で、ストレスフリーな着心地が望める1本です。