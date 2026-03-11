アレン様、収入が前年の「1000倍」 パワースポット効果に驚きの声「すごい！急いで行かなければ」
タレントのアレン様が、11日放送のフジテレビ系バラエティー『ホンマでっか!?TV』（後9：00）に出演。収入が前年の「1000倍」になったと明かし、スタジオを驚かせた。
【全身カット】きらびやかなアクセサリーを身にまとい登場したアレン様
この日の放送は「お金の新常識＆ウラ話SP」。番組では占い評論家のLove Me Doが金運アップの神社として鳥取県の「金持神社（かもちじんじゃ）」を紹介し、「2024年に行ってからテレビの仕事が増え、『ホンマでっか!?』も3回呼ばれた」と語った。また、仕事の増加によって新幹線の移動がグリーン車になったことも明かした。
これに明石家さんまは「なんでや？これは岡本社長にすぐ言うわ！」とツッコミ、「グリーン車はなかなかやんねんぞ」と笑いを誘った。
その流れでアレン様も「私も先日実は行ってきたんですけど」と切り出し、自身が通うパワースポットとして高知県の鳴無神社（おとなしじんじゃ）を紹介。「ここはホントにすごくて、気が一気に変わるんですよ。2023年とかから毎回行ってるんですけど、めちゃくちゃ強いです」と語った。
さんまから「例えばどうなったの？」と聞かれると、アレン様は「収入面とか仕事面とかも変わるよ」と回答。さらに「前年の収入の何倍？」と問われると「収入は1000倍とか」と明かし、スタジオ一同が驚きの声を上げた。
その理由については「コンタクトのイメージキャラクターとか、それが決まると契約金とか入るじゃないですか」と説明。これを聞いたさんまは「すごい！急いで（鳴無神社に）行かなければ」と驚きを見せた。これにブラックマヨネーズの小杉竜一は「さんまさんの1000倍、国家予算になりますから」とツッコミ、スタジオの笑いを誘った。
