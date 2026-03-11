世界各国の調査研究機関の代表らが国際情勢を議論する「東京会議２０２６」（言論ＮＰＯ主催、読売新聞社後援）は１１日、「法の支配」の維持・強化に向け、日本や欧州連合（ＥＵ）などのミドルパワーが協調する重要性を盛り込んだ議長声明を発表した。

大国による「力の支配」が広がる現状への強い危機感がにじむ内容となった。

声明では、ロシアによるウクライナ侵略や米国とイスラエルのイラン攻撃などを例示し、「大国による力の行使は、もはや例外的事象ではなくなっている」と警鐘を鳴らした。その上で「世界の未来は主体的な責任と行動によってのみ描かれる」とし、ミドルパワーの連携強化を促した。

この日の公開フォーラムは「多国間主義の再構築」が議題となった。

米国のトランプ政権でウクライナ担当特使を務めたキース・ケロッグ氏は基調講演で、同盟国と連携した「力による平和」が重要だとの認識を示した。「極東では日本こそが要だ。日本がより力をつければ、中国は慎重に考えざるを得ない」と強調した。ドイツのクリスティアン・ウルフ元大統領は「日本と欧州の協力は非常に重要で、連帯を深めるべきだ」と語った。

高市首相は夕食会にメッセージを寄せ、国際社会が複合的な課題に直面していると指摘し、「同盟国・同志国との連携を一層強化するなど我が国として多国間主義にしっかりコミット（関与）する」と訴えた。

東京会議は１２日に非公開会合を開き、閉幕する。