「スタイル良すぎやし美脚すぎる」鈴木奈々、“最強”の絶対領域を披露「珍しくミニスカートを履いてみました！」
タレントの鈴木奈々さんは3月9日、自身のInstagramを更新。ミニスカショットを公開しました。
また、超ミニ丈のスカートからは太ももがあわらに。すらりと伸びる美脚が圧巻のスタイルを際立させています。
ファンからは、「最強」「とてもステキ」「是非是非今度からもミニスカート姿を観たい」「可愛いすぎるしスタイル良すぎやし美脚すぎる」「美脚」「スタイル最高」「足長い」と絶賛の声が集まりました。
「スタイル良すぎやし美脚すぎる」鈴木さんは「今日は珍しくミニスカートを履いてみました！絶対領域出した！今日の衣装です」とつづり、1枚の写真を投稿。ベージュのジャケットとミニスカートのセットアップに、ピンクのブラウスがポイントとなった春らしいコーディネートです。黒いニーハイブーツがアクセントとなっています。
トレーニングウエア姿を披露10日には「お仕事前にピラティスに行ってきたよー」と、鏡越しに撮影したトレーニングウエア姿を公開していた鈴木さん。ファンからは、「運動してるの尊敬します」「可愛い」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)