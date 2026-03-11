ミラノ・コルティナ五輪・スキージャンプ混合団体で銅メダルを獲得した小林陵侑選手（29）にインタビュー。現在ハマっていることや選手村での出来事を明かしました。

冬季五輪が終わり「まあ終わったな…」と現在の心境を明かした小林選手。期間中に聴いていた応援歌があるか聞いてみると「たくさんありますけど、久しぶりにこの期間で聴いていいなと思ったのは『GO(feat．LANA，DADA＆Masayoshi Iimori)』ですね。リリックが結構響きます」とヒップホップの楽曲を挙げました。

■ハマってるのは“カメラ” 冬季五輪でも撮影

ハマっているアーティストも聞いてみると「千葉雄喜さんがすごくバイラルとばしててかっこいい」とラッパーの千葉さんを紹介。しかし聴くジャンルは広く、CUTIE STREETの『かわいいだけじゃだめですか？』やCANDY TUNEの『倍倍FIGHT!』などアイドルの楽曲に加え、TWICEやIVEなどK-POPも好きだといい「（聴くのは）めちゃめちゃオールジャンル」と明かしました。

そんな楽曲を聴くタイミングについては「テンション上げたい時とかはK-POPとか激しい曲聴いたり、頑張りたいなって時はヒップホップのリリック強めな曲聴いたり」と話し、状況によって変わるといいます。

カメラにもハマっているという小林選手。今回の五輪に、自前のカメラを持って行ったそうで「僕のは白黒しか撮れないやつで。たくさん撮ったのは今回使ったヘルメット。記念に残しておこうと思って」と教えてくれました。

■選手村での過ごし方は「地獄すぎて」

選手村での過ごし方やエピソードを聞いてみると「選手村、地獄すぎて」と驚きの返答。その理由は「暇で暇で…自分のところはスキージャンプかクロスカントリーの選手しかいないんですけど、スノボの方とか“あっちは楽しかったんだろうな”とか思いながら、ちょっといいなって」と寂しかった様子。具体的な過ごし方については「寝るか…何してたんだろう…全然記憶にないですね」と明かしました。

最後は応援してくれた人たちに向けて、「僕らの競技は日本でいう朝方だったんですけど、たくさん応援ありがとうございました。すごく力になりました。今後とも応援よろしくお願いします」と感謝を伝えました。