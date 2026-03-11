演歌歌手の天童よしみ（７１）が１１日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。“おひとり様”としての本音を明かす一幕があった。

今回は「選択的『おひとり様』の本音爆発ＳＰ」。

ＭＣの「くりぃむしちゅー」上田晋也に「おひとりがよろしいですか？」と聞かれると「そうですね。気をつかわないでいいし、１人で自分の時間が作れるから一番いい」と即答した天童。

「結婚しようかなとか思ったことは？」と聞かれると「もう思わなくなりましたね」とポツリ。

「２０代の頃に私でも好きな人がいたんですよ。その人はご両親が私を気に入ってくれてたんですよ。『お嫁さんにしたいから花嫁修業もやってほしいし、歌のことも大事だけど、ぜひ、お願いします』みたいな話をお母さんとしたんですけど、彼が全然、私のことを好きじゃなかったんです、本当は」と振り返ると「それから１年くらい経ってから『別の人と結婚する』って言われて、私、歌いに行きましたよ、その人の結婚式に。ちゃんと歌いました。『宗右衛門町ブルース』を」と回顧。

「それ以来、本気で好きな人はいない」と言い切っていた。